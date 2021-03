MAD Lions pakt derde play-offs ticket in de LEC

MAD Lions heeft als derde team een ticket veilig gesteld voor de play-offs van de LEC spring split. Zij wonnen vrijdagavond van Schalke 04 en verzekerde zich daarmee een plek naar de volgende ronde. Het verlies in de spannende game tegen Rogue op zaterdag veranderde daar niets aan. Echter gaf dit verlies wel ruimte voor teams om dichterbij te komen. Astralis echter ligt nu officieel uit de race voor play-offs. Zij verloren tegen Misfits Gaming en Schalke 04 en kunnen niet meer een ronde verder.

De strijd om de laatste play-offs tickets is nog steeds onbeslist. Met name de laatste play-offs ticket in de LEC ligt zwaar onder vuur. Vier teams maken nog kans op de ticket. Team Vitality vond de aansluiting terug door twee keer te winnen in het afgelopen weekend. Zowel SK Gaming als Excel werden verslagen. Misfits Gaming en Schalke 04 wisten in ieder geval nog een game te winnen naast een verlies. Excel echter verloor beide games afgelopen weekend waardoor zij nu op een punt achterstand staan op Misfits Gaming en Schalke 04 die de zesde plek nu delen. Team Vitality heeft twee punten achterstand op de zesde plek maar liet wel zien dat ze teams boven hun kunnen verslaan.

Fnatic en SK Gaming zijn zo goed als zeker van hun play-offs tickets in de LEC spring split. Fnatic won afgelopen weekend hun games tegen Excel en SK Gaming. Door het verlies van MAD Lions tegen Rogue, staan Fnatic en MAD Lions nu samen op de derde plek. Fnatic moet nog één game winnen om play-offs definitief veilig te stellen. Voor SK Gaming ziet het er voorlopig ook nog goed uit. Zij moeten een voorsprong van twee punten verdedigen. Bovenaan de ranglijst heeft G2 Esports de koppositie in eigen handen genomen. Vrijdagavond werd na een langzaam begin Rogue verslagen. Vanaf de midgame verhoogde G2 Esports het tempo en versloegen zij redelijk gemakkelijk Rogue in de strijd om de koppositie.