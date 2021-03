De Sims 4 komt met 3 speciale kits

Normaal krijgen we bij De Sims 4 alleen uitbreidingspakketten en accessoirespakketten, nu komt De Sims met een nieuw soort pakketje. Een hapklare Kit met leuke extra content voor een leuk prijsje.

Een uitbreidingspakket van De Sims 4 is een grote toevoeging aan de game. Bijvoorbeeld seizoenen in je spel of huisideren. Accessoirespakketten draaien om toevoegingen op de uitbreidingspakketten zoals extra diepgaande content rondom je peuters en kinderen of het specifiek uitbreiden van bepaalde kamers in het huis. De nieuwe kits zijn kleine toevoegingen die kunnen slaap op alle aspecten van de game. Minicollecties zoals ze het zelf noemen. Kleine extra opties die net dat beetje echtheid brengen naar de game. We krijgen drie kits. De Retro Outfit Kit, de Landelijke Keuken Kit en de Alles Aan Kant Kit. Ik heb ze alle drie in bezit en zal jullie de kleine kitjes uitleggen.

De Retro outfit kit spreekt eigenlijk voor zich. Nieuwe toffe kleren voor je Sims om zich helemaal tof in te voelen. Met uiteraard een retro tintje zoals hippe schoenen, strakke broeken en neon kleuren. Ook handig om in te sporten! Zo ziet je Sims er weer tof uit in De Sims 4. De kit van de Landelijke Keuken draait om de inrichting van één van de belangrijkste kamers van je huis, de keuken! Met een heerlijk stijltje kan je je keuken té schattig inrichten. Zelfs met van die gordijntjes onder je wasbak, zo voel je je snel thuis in je nieuwe huis! Tot slot is er de Alles Aan Kant Kit. Dit is een echte toevoeging op je speelstijl. Je Sims moeten nu namelijk stofzuigen! Of juist niet… Iederen dag verhoogt het stof percentage zich in je huis. Je huis wordt vies en er verschijnen zelfs echte Dust Bunny’s! Deze kleine stofdiertjes zijn onwijs schattig maar een zekere indicatie van een vies huis. Je kan vriendjes met ze worden, ze een naam geven en uren kijken naar hun schattigheid. Of je gaat even stofzuigen, dan is alles weer fris en fruitig! Zorg dus voor een stofzuiger in je huis en misschien ook een kruimeldief om die stofjes een les te leren!

Alle drie de kits van De Sims 4 kosten vijf euro. Een leuk klein bedrag voor een leuk klein kitje. Ik heb er al veel plezier aan beleefd! Wel moet ik zeggen dat ik hoop dat ze de stofvorming aan gaan pakken in het spel. Ik moet toegeven dat ik thuis niet elke dag stofzuig en ik dit in De Sims liever ook niet doe. Het stofzuigen neemt best wat tijd in beslag en vaak spawned er direct erna wéér stof. Hopen dus op een nerf! Buiten dit kleine puntje zijn de Dust Bunny’s té leuk!