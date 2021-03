‘Elden Ring onthulling uitgesteld vanwege recente leaks’

Ooh Elden Ring. Jeff Grubb, een videogame journalist met betrouwbare bronnen doet verhaal over verwachte gebeurtenissen in maart. Hij update zijn kijkers met een vernieuwde lijst over wat er komen gaat. Voorheen kondigde hij een bepaalde gebeurtenis nog aan als ‘vóór het einde van maart’, maar heeft deze gebeurtenis onlangs van zijn kalender verwijderd.

Vanaf 10 minuten en 30 seconden doet hij kort verslag over waarom er waarschijnlijk geen Elden Ring meer getoond gaat worden in maart.

‘Vóór het einde van maart’ was de Elden Ring onthulling waar heel het internet al een klein beetje van heeft kunnen zien. De gelekte off-screen beelden tonen enkele gameplay beelden van de nieuwe From Software titel. Diezelfde trailer zou publiekelijk onthuld worden deze maand. Dit gaat waarschijnlijk niet meer door. Bandai Namco wilt eerst uitvogelen wat er precies mis is gegaan met de beelden en hoe ze eerder deze maand zijn uitgelekt.

According to industry insider Jeff Grubb, Elden Ring’s rumored reveal in March is probably not happening, possibly because of the recent leak

Bandai Namco is also apparently cracking down hard and currently investigates the leakhttps://t.co/ag6H3jpGbc pic.twitter.com/Z0fvvvkEEH

— Nibel (@Nibellion) March 10, 2021