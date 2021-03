Verschijnt later deze maand de beste co-op game?

Kennen we A Way Out nog? De EA Originals game uit 2018. Je moet hierbij ontsnappen uit een gevangenis en de clue van het hele verhaal was dat je de game niet in je eentje kon spelen. Van dezelfde ontwikkelaars verschijnt later deze maand: It Takes Two.

Zoals de naam van de game al verklapt heb je wederom twee spelers nodig om deze game uit te spelen. Net als de voorgaande titel van Hazelight. Het is simpelweg niet mogelijk om It Takes Two in je eentje te spelen. Gelukkig hoeft maar één persoon de game aan te schaffen.

Vrienden spelen voor niks in It Takes Two, maar alleen als de speler met de game de speelsessie opzet, uiteraard. Als It Takes Two speler krijg je een vriendenpas die je mag uitlenen. Hierdoor nodig je een andere speler uit om samen met jou de game te spelen via online co-op. Je kunt de game ook met een vriend of familielid offline spelen op de bank. Hier heb je geen vriendenpas voor nodig.

Je mag de vriendenpas aan zoveel vrienden geven als je wilt, maar er kan maar één tegelijk met je meespelen. Vrienden met jouw vriendenpas kunnen ook alleen met jou samen spelen. Ze kunnen geen eigen spel beginnen.

Bekijk hier boven de nieuwste trailer voor de game waar je al een goed idee krijgt over de gameplay. En zeg nou zelf. Dit ziet er toch heerlijk uit? Vanaf 26 maart mag je samen met een vriend aan de slag in deze co-op titel!