World of Warcraft spelers krijgen speciale mount

The Wandering Ancient zal de nieuwe mount voor World of Warcraft worden vanaf vandaag. Dan denk je misschien bij jezelf, waarom is een nieuwe mount zo bijzonder? Nouuuu…

World of Warcraft hield afgelopen september een community poll. Spelers konden hier kiezen tussen een aantal mounts, die vervolgens iedere speler met Shadowlands gratis op zijn of haar account zou krijgen. De strijd ging tussen een aantal mounts: the Wandering Ancient, Soaring Spelltome, Nerubian Swarmer, Curious Caterpillar en de Gooey Slimesaber. De winnaar was uiteindelijk de Wandering Ancient! Spelers hadden geen idee hoe de mounts eruit zouden komen te zien, gezien er voornamelijk tekstuele beschrijving bij stonden.

Nu is er dus de allereerste rijdbare Ancient in World of Warcraft! En net zoals we gewend zijn van de NPC’s en Pet Ancients, veranderd ook deze mount ieder seizoen van kleur! Iedereen die World of Warcraft speelt en Shadowlands heeft krijgt de mount in zijn of haar Collection Tab! Heb je nog geen Shadowlands? Dat is niet erg, je kan de expansion later nog aanschaffen en dan alsnog de mount verkrijgen.

Shadowlands was voor ons een vrij verfrissende uitbreiding voor de MMORPG. Het bracht veel goede elementen en nieuwe gameplay features mee. Zo kwam er onder andere een level squish, die de gekke nummers weer verfijnde tot iets dat ieder mens wel kan lezen. Check ’t allemaal in onze review!

Wat vind jij van deze nieuwe mount? Laat het ons weten in de reacties op Facebook!