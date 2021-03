Later dit jaar: De 20 jarige geschiedenis van RuneScape in een boek!

RuneScape en boekenuitgever Dark Horse Books kondigen de komst van RuneScape: The First 20 Years – An Illustrated History aan. Het boek met de geschiedenis van de populaire MMORPG is vanaf 5 oktober verkrijgbaar.

Jagex viert dit jaar de twintigste verjaardag van RuneScape. Dit wordt gevierd met allerlei in-game evenementen, maar ook met real-life attributen. Waaronder dus ook een boek over de geschiedenis van de game. Voor de echte fans is er ook een Deluxe Edition van het RuneScape boek verkrijgbaar. Deze is exclusief verkrijgbaar via de RuneScape Merch Store.

Het boek geeft fans een kijkje achter de schermen van de afgelopen 20 jaar RuneScape. Hoe is de game ontwikkeld en hoe is het bijvoorbeeld zo gekomen dat er nu twee versies van de game bestaan? Het boek kent daarbij honderden ingekleurde illustraties.

“Ik ben verheugd dat Jagex samenwerkt met Dark Horse, een bedrijf dat onze passie voor het leveren van creatieve storytelling van hoge kwaliteit deelt. 20 jaar RuneScape is een enorme mijlpaal voor Jagex en onze games. Ik bedank onze community voor deze ongelooflijke reis met ons. RuneScape: The First 20 Years geeft onze spelers een uniek inzicht in het verhaal van de afgelopen twee decennia en een kans om RuneScape’s fantasiewereld van Gielinor te verkennen als nooit tevoren.”

Het grote RuneScape boek is vanaf 5 oktober 2021 verkrijgbaar in stripwinkels, boekenwinkels en online winkels. De Deluxe Edition is alleen verkrijgbaar via de RuneScape Merch Store. De standaardversie van het boek kost $39,99. De Deluxe uitvoering maar liefst $99,99.

