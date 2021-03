Xbox Live doopt naam om naar Xbox Network

Na bijna 20 jaar heeft Microsoft zich bedacht over de naamgeving van hun Xbox netwerk. Om verwarring met Xbox Live Gold te voorkomen, heet Xbox Live voortaan gewoon Xbox Network. Inhoudelijk veranderd er niets.

Je hebt het misschien al gezien in je Xbox Dashboard. Opeens staat er Xbox Network in plaats van Xbox Live. Geen zorgen, er is niets aan de hand. Er gebeurt ook niets met de dienst. Geen prijsverhoging, daling, gratis online play, of wat dan ook. Xbox Live gaat niet weg, maar heeft gewoon een nieuw naampje.

De reden voor deze verandering is een mogelijke verwarring tussen Xbox Live en Xbox Live Gold. Zoals je misschien weet is Xbox Live Gold een abonnement optie voor Xbox spelers. Met dit abonnement heb je een jaar lang toegang tot de online wereld op je Xbox console. Je krijgt ook iedere maand gratis games die je kunt spelen zolang je een actief Xbox Live Gold abonnement hebt, onder de noemer ‘Games with Gold’. Ook hier veranderd niets.

Microsoft en Xbox verschijnen de laatste paar weken vaak in het nieuws. Microsoft kan deze console generatie een hoop goedmaken en daar is de club van Phil dan ook keihard mee bezig. De eerste stappen zijn al gezet halverwege de levensloop van de Xbox One, maar de Series X en Series S laten zien dat de speler daadwerkelijk het centrale punt is van het ecosysteem, en niet die all-in-one entertainment doos onder je TV. Phil begrijpt dit en daarom hebben we nu ontzettende goede deals zoals Game Pass.