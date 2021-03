G2 Esports naar de halve finale van de LEC play-offs

G2 Esports heeft zich zaterdag geplaatst voor de halve finale van de upper bracket in de LEC play-offs. Op zaterdag speelde G2 Esports tegen Schalke 04 in de eerste ronde van de upper bracket in de play-offs. Waar vele dachten aan een snelle 3-0 overwinning, bracht Schalke 04 een verrassing naar de zaterdag. G2 Esports had uiteindelijk vijf games nodig om te winnen van Schalke 04 en om door te gaan naar de halve finale. Zij nemen het op tegen de winnaar van de tweede game in de upper bracket, Mad Lions tegen Rogue.

G2 Esports leek in eerste instantie over Schalke 04 heen te walsen. Een snelle 2-0 score werd er op het scoreboard gezet door de huidige LEC kampioenen. G2 Esports liet daarna de teugels vieren maar werden daarvoor direct afgestraft. Schalke 04 kwam na twee spannende games langszij. G2 Esports pakte daarna de teugels weer in handen en pakte de vijfde en beslissende game. Fnatic en SK Gaming speelde vrijdag de game in de lower bracket. Verliezer hiervan ligt ook direct uit de play-offs. Fnatic heeft in de twee weken rust zichzelf weer hervonden en dat lieten ze zien. Ondanks dat er één game richting SK Gaming ging, domineerde Fnatic de serie en wonnen ze met 3-1.

Op zondag werden we getrakteerd op een heerlijke toetje in de play-offs van de LEC. MAD Lions nam het op tegen Rogue in de tweede upper bracket game. Ondanks dat MAD Lions won met 3-1 van Rogue waren alle vier de games spannend van het begin tot het einde. De games golfde heen en weer tussen de twee teams. Ze waren beide heel erg aan elkaar gewaagd. Waar de meeste dachten aan een eenvoudige overwinning voor Rogue, bewees MAD Lions maar weer eens dat niets is zoals het lijkt. Net als Fnatic heeft MAD Lions hard gewerkt aan hun problemen in de twee weken rust. En daar werd direct de vruchten van geplukt met een winst en een plek in de halve finale.