Deathloop wordt uitgesteld

Deathloop, Bethesda’s Playstation 5 exclusive, wordt officieel uitgesteld naar later dit jaar. De game zou eigenlijk uit gaan komen op 21 mei 2021. Echter is deze datum verplaatst naar 14 september 2021! De reden is echter eentje om te waarderen.

Deathloop ontwikkelaars Dinga Bakaba en Sebatien Mitton spraken dit naar fans uit via een Tweet. De reden hier voor, is dat ze de kwaliteit van de game willen waarborgen. Nog een grotere reden, is de mentale en fysieke gezondheid van het dev team. Ze willen er voor zorgen dat niemand op welke manier dan ook gezondheidsrisico’s gaat lopen tijdens het ontwikkelen van Deathloop. Ze gaan de extra paar maanden dan ook goed benutten om ervoor te zorgen dat de game leuk en stijlvol is, met een game die jouw kaak op de grond moet kunnen laten vallen. Iets dat we nog niet vaak gezien hebben qua gameplay elementen en meer! Wij zijn in ieder geval benieuwd, bekijk de statement vanuit de ontwikkelaars hier beneden in een korte video via Twitter!

Kijk jij uit naar Deathloop? De game verschijnt op 14 september 2021 voor de Playstation 5. Hopelijk hebben meer mensen tegen die tijd de next-gen console, zodat meer mensen kunnen genieten van de launch ervaring van deze game! Laat ons weten hoe enthousiast jij bent in de comments hier beneden of op Facebook! Check hier beneden de aankondiging voor de gameplay van de game, waar een boel frisse elementen al aan bod komen!