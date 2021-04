Review: Outriders – Tiers of War

Outriders is de nieuwste Third-Person Shooter van People Can Fly. We kennen ze van Bulletstorm, Gears of War Judgment en Painkiller. Hun gloednieuwe IP, Outriders werd uitgegeven voor Square Enix. Maar wat is Outriders precies?

People Can Fly heeft een groot verleden met de Gears of War franchise van Microsoft, toenmalig in handen van Epic Games. Het is dan ook geen geheim dat deze franchise een grote input heeft geleverd in People Can Fly’s nieuwste project. De Gears sporen zijn overal aanwezig. Denk Bij Outriders aan een mengelmoesje van Destiny, The Division en Gears of War. Het resultaat is een vermakelijke, maar zeker niet perfecte shooter.

We are Outriders

In Outriders speel je als de laatst overlevende Outrider. Je landt op een onbekende planeet genaamd Enoch. Het doel is om een kolonisatie op te bouwen, aangezien de aarde zo goed als op is. Helaas is Enoch niet zo verwelkomend als gehoopt want vreemde stormen, genaamd, anomalies, treiteren het oppervlakte. Er breekt een plotse tweestrijd want blijkbaar wisten sommige personen wel af van de gevaren op Enoch, maar hebben bewust hun mondje gehouden.

Alles gaat kapot, bijna iedereen gaat dood, maar jij sluit jezelf op in een vrieskist en wordt 30 jaar opeens weer wakker. Je zoon is opeens veel ouder dan jij en.. Oh nee, dat is een andere game. Je wordt wakker, komt in een storm terecht, maar in tegenstelling tot bijna alle andere personen die getroffen worden, overleef jij het. Op dit moment kies je een class voor je personage. Door de storm krijg je namelijk speciale krachten die heel goed van pas gaan komen.

Na een aanvaring met iemand die net is als jij kom je terecht bij een basis van overleverende en een oude bekende! Ze lijkt niet heel erg onder de indruk te zijn van je terugkeer want er spelen belangrijkere zaken op dit moment. Gelukkig kan jij daar mee helpen. Enoch kan niet verlaten worden dus moeten we hier maar een bestaan opbouwen, maar daar hebben we wel spullen voor nodig. Hier begint het echte Outriders Dangerous Boodschappen Avontuur.

Vloeiend en vlammend

Eigenlijk is het verhaal in Outriders een beetje whatever en soms wat lastig om te volgen. Maar gelukkig is dit ook niet echt de meat van de game. Waar het om draait, en wat je al snel merkt, is de gruwelijke gameplay. Man, wat speelt Outriders lekker. Het voelt echt aan als een Gears of War shooter in de meest positieve zin mogelijk. Het is lekker soepel, vol impact, brute actie en gave speciale krachten om in de gunplay te mixen. En die ga je hoe dan ook nodig hebben want agressief spelen is een vereiste voor Outriders. Iedere class heeft unieke speciale krachten, maar op de een of andere manier zorgen deze ervoor dat je levensbalk zich weer aanvult.

In het geval van de Pyromancer is het zo dat je levens terug krijgt voor iedere vijand die in de fik staat. Verschillende speciale aanvallen zetten vijanden tijdelijk aan de barbecue waarin ze jouw levensbalk aanvullen als ze het loodje leggen terwijl ze nog smeulen. Vijanden zijn over het algemeen heel erg agressief en stormen met een groepje op je af, dus op één plek blijven zitten en vanuit een muurtje schieten is echt geen oplossing in deze game.

Beantwoord deze agressie met nog meer agressie en het resultaat is een dynamisch gevecht met vliegende kogels, bijna dood ervaringen en pure hectiek. En nogmaals, dit is voornamelijk bedoeld in de meest positieve zin.

Meer Outriders, meer bloed

Bovenstaand verhaal wordt alleen maar beter als je met vrienden speelt. Speciale krachten van Outriders combineren zich namelijk heel erg goed. De Trickster zet de tijd eventjes heel traag en de Pyromancer steekt dat gebied in vuur en vlam. Na een paar seconden lood pompen blijft er alleen nog een plasje bloed over en het hele proces van mens of alien tot plasje bloed maak je in geur en kleur mee, want op gebied van gore slaat Outriders niet over.

Als ik Outriders op gebied van co-op gameplay moest scoren dan kreeg de game alleen al een dikke 9. Co-op werkt namelijk heel erg fijn in deze game. Het is heel duidelijk dat People Can Fly dit heel erg serieus neemt. Zo kan je altijd samen spelen met vrienden en willekeurige personen online, maar kan je ook bepaalde punten in het verhaal kiezen om te starten. Zo kan je dus altijd een paar stappen terug doen als je met een vriend speelt die nog niet zo ver is als jij. Ook zijn side missions altijd opnieuw te spelen zodat je in principe alles co-op kan blijven doen, ongeacht hoe ver de een of ander in het spel is. Heel nice!

World Tier

Wat ook heel goed werkt in People Can Fly’s shooter is de manier hoe de moeilijkheidsgraad werkt. Je speelt namelijk in World Tiers. Iedere Tier omhoog wordt het iets moeilijker. Tier 1 en 2 zijn makkelijk en Tier 3 is ‘normaal’. Op deze Tier zijn vijanden hetzelfde level als jij. Iedere Tier daarna maakt vijanden sterker en hoger level. Hierdoor incasseren zij meer klappen, en incasseer jij steeds veel minder. Door in de hoogst vrijgespeelde Tier te spelen verdien je XP om naar de volgende Tier te gaan. Dit wordt mooi bijgehouden in een XP balk, onder je eigen XP balk boven in het beeld.

Het World Tier systeem werkt in deze game zo goed omdat je ten allen tijden terug kunt gaan in World Tier. Wordt het iets te heet onder de voeten? Dan zet je de World Tier wat omlaag zodat de game iets makkelijker wordt. Zo kan je er dus voor kiezen om de hele game in World Tier 1 te spelen, of steeds, afhankelijk van hoe hoog je hebt ontgrendeld, steeds iets op te schalen. Het voordeel van spelen in hogere Tiers is dat je betere uitrusting kan vinden en kan aantrekken.

Keurig plaatje

Grafisch is er weinig op aan te merken. Outriders ziet er heel erg goed uit en de verschillende gebieden waar je in terecht komt schitteren op de Playstation 5. Alhoewel de gezichten en animaties wat meer werk konden gebruiken ziet het er verder allemaal zeer gelikt uit. De vele visuele effecten, bloedspetters, vliegende lichaamsdelen en ga zo maar even door zien er heel gruwelijk uit. Af en toe is het echt even genieten van de kleurenexplosie op je beeldscherm. Op dat gebied kan je het wel een beetje vergelijken met Destiny, waar je soms best mooie uitzichten hebt in de verte tijdens een missie.

Over het algemeen een hele nette presentatie, maar toch zijn er hier en daar wat kleine foutjes. Cloth physics werken niet altijd mee, waardoor je soms gewoon een lange jas door een been zit clippen, of je poncho last heeft van een erectie. Kleine dingetjes, maar wel lachwekkend soms. Maar lang niet zo lachwekkend als de soms absurde cutscenes. Niet alles hoeft een cutscene te hebben, People Can Fly. Ik hoef geen cutscene van mijn personage die over een brugje springt of een deur opent. Laat het me gewoon niet zien want dit is echt te belachelijk voor woorden. Even een voorbeeldje:

Verdict

Outriders is geen perfecte game, maar je hebt ook geen perfecte game nodig om gewoon domweg plezier te hebben. De gunplay is lekker, co-op multiplayer werkt enorm goed en speelt heel fijn. De mix tussen schieten en speciale krachten is goed en de uitdaging is, naar je eigen niveau aan te passen waardoor je kunt kiezen tussen lekker knallen, of lekker zweten. Na een moeizame start met serverproblemen, kan ik zeggen dat Outriders verder geen grote problemen heeft als je een vermakelijke shooter zoekt om samen of alleen op te pakken. Bovendien, speel je zonder extra kosten als je Game Pass abonnee bent op Xbox One, of Series X|S.