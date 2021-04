Eerste Dying Light 2 AMA over gunplay en meer

Ontwikkelaar Techland heeft antwoorden gegeven op een aantal brandende vragen over hun aankomende titel Dying Light 2. Deze zombie game zal een aantal toffe gameplay elementen gaan krijgen!

Techland’s Dying Light 1 was een befaamde zombie-parkour hybride achtige shooter. Hoe je het ook wilt omschrijven, het was een toffe game met veel unieke elementen! In Dying Light 1 kon je her en der late game nog professionele wapens vinden, dit zal in Dying Light 2 toch echt anders gaan zijn. De ontwikkelaars laten weten dat de mensheid bijna uitgeroeid is en dat niemand zomaar professionele wapens kan gaan lopen maken. Wapens in de game zijn dus geïmproviseerd en zien er waarschijnlijk raar uit. Denk hierbij aan de slagwapens die je kon maken in het eerste deel, iets dat veel spelers erg tof vonden.

Zo kan je bijvoorbeeld een mini shotgun gaan maken, speciaal voor je linkerhand. Op deze manier kan je in je rechterhand bijvoorbeeld nog een slagwapen dragen.

Dying Light 2 zal je ook keuzes laten maken in de verhaallijn. Dit gebeurd op meerdere niveaus. Het top-level zijnde de grote verhaal keuzes. Deze keuzes zullen het einde van de game, of gebeurtenissen in de game, sterk veranderen. Daarnaast heb je side-quest keuzes, deze zullen niet direct effect hebben op het verhaal, maar wel op welke mensen met jou meegaan in dit verhaal. Ze hebben eerder effect op de wereld, dan op het einde van de story.

Sommige keuzes zullen zelfs andere soorten zombies in de wereld brengen. Maak jij een verkeerde keuze? Dan kan het zijn dat je een nieuw soort zombie over de mensheid stort en zo maak je de wereld nog gevaarlijker.

Dit is de eerste echte AMA vanuit Techland voor Dying Light 2. Volgens de ontwikkelaars, zal de game nog steeds in 2021 verschijnen. De game zal komen naar next-gen, current-gen en PC!