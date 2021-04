Nieuwe monsters en meer vanaf nu in Monster Hunter Rise

Monster Hunter Rise versie 2.0 is nu beschikbaar op Nintendo Switch. De eerste gratis DLC voor de Switch game ziet een aantal nieuwe monsters en meer. Er ligt zelfs een geheim monster op de loer waar Capcom niets over heeft gezegd!

Eind maart verscheen Monster Hunter Rise met veel lof op de Nintendo Switch. Ook wij waren enorm enthousiast over de game. Met meer dan 100 uur en counting draait de Switch sinds de release overuren op de redactie. De nieuwe update lijkt die overuren niet te gaan remmen. Ongeveer een maand na de release introduceert Capcom onder andere het volgende:

Chameleos

Kushala Daora

Teostra

Apex Rathalos

Apex Diablos

Invading Monster: Bazelgeuse

De terugkerende Elder Dragons zoals Kushala Daora en Teostra ken je waarschijnlijk al heel goed als je World hebt gespeeld. Bazelgeuse is het verrassingsmonster van deze update. Deze werd niet door Capcom aangekondigd, maar verscheen toch in deze update.

Magnamalo is vanaf nu te zien in Rampage Quests en sommige Apex versies van monsters, waaronder Rathian, Mizutsune en Arzuros zijn nu ook beschikbaar in normale quests!

De Hunter Rank Cap is verwijderd, hierdoor kan je in level blijven stijgen om uiteindelijk nieuwe monsters aan te kunnen die later worden vrijgegeven. Er zijn ook nieuwe cosmetische aanpassingen verkrijgbaar, waaronder smeedbare Layered Armor.

De eerstvolgende update voor Monster Hunter Rise staat gepland voor eind mei. Deze update voegt weer nieuwe monsters toe maar ook een nieuw einde voor het verhaal.

Wil je alles terug zien wat gisteren is getoond tijdens de Monster Hunter livestream? Check de stream hier beneden terug:

De video toont ons een nieuwe trailer voor Monster Hunter Stories 2, maar ook informatie over de verbetering van het combat systeem. Daarnaast zien we de updates voor Monster Hunter Rise iets beter in actie dan in de korte 2 minuut durende trailer.