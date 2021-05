Gratis Playstation Plus games voor mei 2021

De gratis Playstation Plus titels voor mei 2021 zijn vanaf morgen te downloaden. Het zijn er wederom drie. Heb je de games van vorige maand nog niet in de wacht gesleept? Doe dat dan nog even snel!

Het wordt een mooie maand. Met maar liefst 3 Playstation Plus games ga je je in ieder geval niet vervelen. Zelfs niet als je besluit om de vele nieuwe releases van deze maand volledig te negeren. In mei zien we een handjevol nieuwe games verschijnen. Waaronder Resident Evil 8, de Mass Effect trilogie, Biomutant en Shin Megami Tensei 3. Maar indien je geen zin hebt om die hard verdiende centjes uit te geven, zijn er in ieder geval drie titels waar je je mee mag vermaken als Playstation Plus abonnee.

Vanaf 4 mei mag je aan de slag met:

Wreckfest (alleen voor Playstation 5 spelers)

Battlefield V

Stranded Deep

Wil je nog even aan de slag in de tweede wereldoorlog voordat EA en DICE de next-gen Battlefield ervaring voor het einde van het jaar aankondigen? Of ga je je survivalskills op de proef stellen in Stranded Deep? Overleef op een eiland, verzamel spullen, bouw een huisje en ga op ontdekking uit. Verzamel nog meer spullen en wie weet heb je genoeg knutselmateriaal om een voertuig te bouwen waar je mee kan ontsnappen. Als je haaien en geweren niet ziet zitten, en je één van de 5 mensen in Nederland bent met een Playstation 5: Beuk dan al die andere 4 mensen tegen de vangrail in Wreckfest!

De gratis Playstation Plus games voor april 2021 zijn vanaf morgen niet meer gratis toe te voegen aan je digitale verzameling. Doe dit nog snel even! De gratis games voor april waren: