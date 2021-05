MSI 2021 voorbeschouwing: Groep B

Nog drie dagen te gaan totdat MSI 2021 van start gaat. Vorige week hebben we naar de drie teams uit groep A gekeken. Deze week kijken we naar de overige twee groepen van het toernooi. Vandaag kijken we naar groep B. In groep B zit de Europese vertegenwoordiging MAD Lions. Als kersverse kampioen van de LEC nemen zij het op tegen de drie kampioenen uit de andere regio’s. Op papier ziet het er rooskleurig uit voor de MAD Lions. Echter zal het geen internationale toernooi zijn als er geen verrassingen in een groep zijn.

De verrassing in groep B zou zo maar Instanbul Wildcats kunnen zijn uit de TCL. Istanbul Wildcats eindigde in de reguliere split op een tweede plaats. Tijdens de play-offs wonnen ze de halve finale nipt maar wonnen overtuigend van 1907 Fenerbahçe. Naast de kampioen van de TCL zit ook de kampioen uit CBLOL in deze groep. De Braziliaanse kampioen paiN Gaming moest van ver komen. In de reguliere split werd het vijfde maar vocht zich een weg naar de finale in de play-offs. Zowel de kwartfinale als de halve finale vocht het team in vijf games waarna het in de finale won van Vorax met een 3-1 score. Met de winst op Vorax mochten zij plaats nemen in de tweede groep van MSI 2021.

De twee sterkste teams van groep B op MSI 2021 zijn MAD Lions en de PCS kampioen PSG Talon. PSG Talon is een bekend voor de teams uit Europa. PSG Talon zat vorig jaar tijdens Worlds 2020 in dezelfde groep als Rogue. Zij wisten toen boven Rogue te eindigen in de groep en mag zeker niet onderschat worden in deze groep. PSG Talon domineerde in de PCS en verloor slechts één game over de hele spring split. En dat was in de reguliere competitie tegen de nummer twee. In de play-offs wonnen ze elke game met 3-0. MAD Lions gaat een zware dobber krijgen aan PSG Talon maar laten we hopen dat MAD Lions in ieder geval uit deze groep gaat komen.