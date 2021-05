Nieuwe Fable gaat draaien op de Forza Engine

Fable, de reboot in de fantasievolle RPG van Microsoft en Playground Games zal draaien op de ForzaTech Engine. Dit is de Engine waar alle moderne Forza titels in gemaakt worden.

Dit nieuws werd duidelijk nadat er vacatures werden geplaatst op LinkedIn en de Microsoft website. De vacature roept Software Engineers op, om drie grote AAA projecten te ondersteunen middels de ForzaTech Engine. De vacature noemt expliciet de volgende drie games: Forza Motorsport, Forza Horizon en de open wereld actie RPG – Fable.

Alhoewel je niet direct kunt afleiden wat dit betekent voor de toekomst van de Fable reboot, roept het enkele verwachtingen op bij fans. De ForzaTech Engine is heel veelzijdig en dus prima geschikt voor deze game. Daarnaast introduceerde Forza Horizon een dynamisch seizoenensysteem in hun game. De hoop bij de fans is dat dit systeem nu breder wordt ingezet. Het zou de eerste open wereld RPG zijn waarin een dynamisch seizoenensysteem zou zitten.

Dit zou naast het uiterlijk van de game, ook grote gevolgen kunnen hebben op de gameplay. Verschillende wezens, afhankelijk van seizoen. Verschillende soorten grondstoffen, en misschien wel opeens bereikbare plekken door bevroren meren?

Het blijft voorlopig nog even gissen. Microsoft en Playground Games hebben sinds de oorspronkelijke teaser trailer geen nieuws meer naar buiten gebracht omtrent Fable.

De Fable reboot is in ontwikkeling voor Windows 10 en Xbox Series X en Series S. Er is geen Xbox One versie genoemd. Aangezien deze game nog enkele jaren van ons verwijderd is, kan het zomaar zijn dat deze game niet meer op de vorige generatie verschijnt.