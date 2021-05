De Playstation 5 droogte kan nog ruim een jaar duren

Er is een tekort aan chips. Niet de paprikachips in de winkel, maar bepaalde chips die nodig zijn in de productie van de Playstation 5. Niet alleen Sony kampt met dit probleem, maar eigenlijk iedere fabrikant die elektronische onderdelen gebruikt in hun product. Zo liggen er dus zelfs een aantal autofabrikanten voor enkele dagen stil omdat er geen nieuwe chips geleverd kunnen worden.

Daarnaast helpt de enorme vraag naar de Playstation 5 ook niet te helpen met de schaarste. De opvolger van de Playstation 4 verkoopt sneller en meer in dezelfde periode, maar de vraag lijkt niet af te nemen.

“I don’t think demand is calming down this year and even if we secure a lot more devices and produce many more units of the PlayStation 5 next year, our supply wouldn’t be able to catch up with demand,” verteld Chief Financial Officer Hiroki Totoki in een briefing, volgens een aantal bronnen die liever niet genoemd willen worden.