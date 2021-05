MSI 2021 gewonnen door Royal Never Give Up

MSI 2021 is gewonnen door het Chinese team Royal Never Give Up van de LPL. Na een ontzettend spannende en vermakelijke finale weekend wist het team uit China de huidige wereldkampioen DAMWON Gaming te verslaan. Na de tweede groepsfase werd afgelopen weekend de halve finales en de finale gespeeld. Twee van de drie games hadden de volledige vijf games nodig om tot een winnaar te komen. De derde game had er vier van de vijf nodig. De grote winnaar was uiteindelijk het publiek dat naar deze games keken. Met de winst van Royal Never Give Up mag de LPL vier teams sturen naar Worlds 2021.

Vier teams stroomden door na de tweede groepsfase van MSI 2021. Royal Never Give Up, PSG Talon, DAMWON Gaming en MAD Lions. In de eerste halve finale tussen Royal Never Give Up en PSG Talon gingen beide teams gelijk op. Met een 1-1 stand schakelde Royal Never Give Up een tandje bij en won de twee matches erna en plaatste zich voor de finale. MAD Lions leek in de tweede halve finale op een stunt te koersen. Nadat de eerste match werd verloren, kwam MAD Lions ijzersterk terug en zette zij zich op gamepoint door op een 2-1 score te komen. DAMWON Gaming gaf niet op en kwam terug en won uiteindelijk de vijfde match en ging zo door naar de finale.

De finale van MSI 2021 tussen Royal Never Give Up en DAMWON Gaming was er één om van te smullen. Beide teams gingen volle bak tegen elkaar. Er werd niet gespaard tijdens deze finale. Zo zagen we een verrassende pick van DAMWON Gaming op de midlane. Xerath werd gekozen een midlaner die vanwege zijn slechte mobiliteit praktisch nooit gespeeld wordt in competitive play. Toch wist Showmaker de midlaner van DAMWON Gaming dit tot een succes te brengen en won de match met die champion. Echter in de vijfde en beslissende game gaf Royal Never Give Up alles wat het had en domineerde DAMWON Gaming van begin tot het einde van die match. DAMWON Gaming kreeg geen enkele kans om terug te komen en verloor daarmee uiteindelijk de finale.