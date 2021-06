Battlefield onthulling 9 juni om 16:00

De kogel is door de kerk. De onthulling van de volgende Battlefield staat gepland. DICE en EA gaan volgende week, op 9 juni, om 16:00, Nederlandse tijd, de volgende game onthullen.

De grote vraag is natuurlijk wat we tijdens deze onthulling te zien krijgen. Wordt het een groot event? Krijgen we een trailer? Wat gaan we zien? Eerder lekte er al verschillende beelden uit van de nieuwe Battlefield game. Het zou gaan om de trailer die getoond ging worden tijdens de onthulling. Daarna werd verteld dat het slechts ging om interne beelden. Deze zijn niet bedoeld voor het publiek. Nog iets later werd verteld dat er nieuwe beelden werden geschoten, omdat de eerste gelekt zijn. Wat is het nu?

We hoeven niet meer zo heel erg lang te gissen want volgende week woensdag is het eindelijk zo ver. Net voor de grote shows beginnen rondom E3 en Summer Game Fest, laten DICE en EA zien wat ze met hun shooter franchise gedaan hebben.

We weten in ieder geval dat Battlefield terug gaat naar de moderne tijd, of nabije toekomstige tijd. We zagen beelden van robothonden en vrij moderne voertuigen. De game zou sterk gebaseerd zijn op Battlefield 3, volgens veel fans de meest favoriete Battlefield titel. Het wordt ook een game die volop gebruik maakt van de extra kracht in de Playstation 5 en Xbox Series X. Zo krijgen we naar vermoeden meer speler aantallen per server en nog veel meer next-gen snufjes, zoals een veel beter vernietigingssysteem. Een ongekende ervaring zoals we nog nooit hebben gezien, als we de topman bij EA mogen geloven.

Zet 9 juni 16:00 voor nu maar alvast in je agenda. Dan zien we voor het eerst de game officieel in actie!