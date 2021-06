RuneScape verschijnt 17 juni op je smartphone

Het mooiste aan RuneScape Mobile is dat je je eigen account kan gebruiken. De game heeft cross-play tussen PC en mobiel waardoor je altijd je voortgang bij de hand hebt. Ga vrolijk verder met vissen, houthakken, of je slayer task, want je speelt op hetzelfde account. De mobiele versie tovert de uitgebreide game om tot een perfect draagbare MMORPG. Dankzij de manier hoe RuneScape door de jaren heen is ontworpen en ontwikkeld, is het de perfecte mobiele MMORPG. Onlangs vroegen wij Jagex in een interview hoe dit precies kan en wat spelers mogen verwachten van de mobiele versie.

Mark your calendars, RuneScape is making its way to mobile on June 17th!

📲 Register now to get FREE rewards: https://t.co/RzFNglRFmn

🧑‍🤝‍🧑 The more registrations we get, the more goodies you’ll unlock – spread the news to all your friends! pic.twitter.com/zMeQcSv9cL

— RuneScape (@RuneScape) June 1, 2021