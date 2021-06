LEC summer split gaat vrijdag van start

De vakantie voor de teams uit de LEC zit er bijna op. Inmiddels zijn de teams weer hard bezig met zich voor te bereiden voor de belangrijkste split van dit jaar. Vrijdag breekt het geweld weer los in de Europese competitie van League of Legends. We beginnen de nieuwe split gelijk goed met de kraker G2 Esports tegen MAD Lions. Daarnaast zien we dan gelijk de nieuwe roster wijzigingen van de andere teams in actie. Pakken de wijzigingen goed uit of blijkt het een slechte keuze? Met een super week als opener kunnen we in ieder geval weer genieten van drie dagen League of Legends.

De spring split kampioenen van de LEC MAD Lions mogen gelijk aan de bak in de openingsweekend van de summer split. Vrijdag wordt er geopend tegen G2 Esports en op zaterdag staat Fnatic op het programma. Zondag kunnen ze een beetje op adem komen tegen Astralis. Finalist van de spring split Rogue krijgt het wat rustiger in de openingsweekend. Zij spelen tegen Excel en Misfits Gaming maar ook nog tegen Fnatic. Fnatic op hun beurt hebben een pittig weekend met MAD Lions, Rogue en Team Vitality. Voornamelijk Team Vitality wordt een game om naar uit te kijken. Gelijk in de eerste week neemt Selfmade met zijn nieuwe team het op tegen zijn voormalige team Fnatic.

Voor G2 Esports wordt het een week waarin ze enig sinds rustig kunnen opstarten. In hun eerste week van de LEC summer split nemen zij het op tegen MAD Lions, SK Gaming en Schalke 04. Komende split zal het niet alleen voor de top vier het spannend worden, ook onder de top teams zal het wederom spannend worden. De nieuwe en oude rosters van de teams zien er op papier allemaal sterk uit. Daarnaast zijn er drie tickets te verdelen naar Worlds 2021 en elke team zal zijn best moeten doen om één van deze tickets te bemachtigen. De vier grote kanshebbers voor deze tickets zijn: MAD Lions, Rogue, G2 Esports en Fnatic.