Mario + Rabbids Sparks of Hope aangekondigd voor 2022

Tijdens Ubisoft Forward kondigen Ubisoft en Nintendo een nieuw deel aan binnen de Mario + Rabbids franchise. In dit nieuwe deel nemen we afscheid van de Mushroom Kingdom en trekken we naar nieuwe plekken in het universum.

Mario + Rabbids Sparks of Hope is een gloednieuw deel binnen de Mario + Rabbids wereld van Ubisoft en Nintendo. We verlaten de Mushroom Kingdom en gaan op reis in het universum. We ontmoeten nieuwe personages zoals Rabbid Rosaline, maar Ubisoft belooft nog meer nieuwe personages te introduceren.

Cursa is een mysterieus en kwaadaardige entiteit die de energy uit het hele heelal voor zichzelf wilt hebben. Cursa teisterd iedere planeet met kwaadaardige invloeden. Iedereen die in de weg staat van Cursa wordt geruimd over overgenomen. Mario en de Rabbids moeten opnieuw hun krachten bundelen om het gevaar te overmeesteren en het universum te redden van het kwaad.

De eerste game die de werelden van Nintendo en Ubisoft bundelde verscheen alweer vier jaar geleden. De game deed het erg goed en ook wij waren zeer te spreken over de titel. De XCOM stijl van gameplay was vermakelijk en de bazen waren enorm plezierig om te bevechten. Wij zijn dan ook erg benieuwd hoe het volgende deel de formule naar een nieuw niveau tilt.

Mario + Rabbids Sparks of Hope verschijnt ergens in 2022 exclusief exclusief op Nintendo Switch. Ubisoft Forward gemist? Check de belangrijkste info op de website, zoals de aankondiging van de releasedatum voor Rainbow Six Extraction!