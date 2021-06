Riders Republic krijgt gameplay en september release

Ubisoft komt eindelijk met meer informatie over de sporttitel Riders Republic. Het heeft de Ubisoft humor, maar is de gameplay ook tof genoeg, of wordt het een nieuwe Steep?

Je merkt gelijk dat skins en fashion een grote rol spelen in het personaliseren van je personage en je gear in Riders Republic. Je kan verschillende competities doen met allemaal verschillende sporten. In de trailer beginnen ze met snowboarden, waar je punten moet scoren door tricks te doen op verschillende apparaten. Vervolgens zien de iemand downhill mountainbiken in een first-person view. Dit ziet er erg chaotisch en snel uit, daar past first-person goed bij!

Ook is er een city playground waar je tricks kan oefenen. Je ziet in ieder geval veel verschillende landmarks en sporten die ik niet eens wist dat bestonden. Ieder event heeft unieke beloningen en meer. Je kan veel game modi in Riders Republic samen spelen met vrienden! Ook zie je dat er modi zijn die je met tientallen kan spelen voor die extra chaos. Riders Republic verschijnt op 2 september 2021. Bekijk de trailer hier beneden!

Kijk jij al uit naar Riders Republic? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden! De game ziet er heel uniek en divers uit, hopelijk kan Ubisoft laten zien dat ze soms ook best innovatief kunnen werken en dat het dan goed uitpakt!