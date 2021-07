LEC: Rogue weer aan de leiding met Misfits Gaming

De LEC heeft na vier weken een gedeelde nummer één gekregen in de summer split. Rogue heeft zich bovenaan de ranglijst gemeld naast Misfits Gaming. Dit kwam onder andere door afgelopen weekend waarin Misfits Gaming een game verloor tegen MAD Lions. Rogue wist vervolgens wel beide games te winnen afgelopen weekend. Zowel SK Gaming als MAD Lions werden verslagen in het afgelopen weekend. Nu de spring split halverwege is wordt het onder de twee koplopers steeds spannender wie wel en wie niet de play-offs gaan halen.

Op de ranglijst van de LEC summer split zijn er op dit moment vier teams die strijden om de plaatsen vijf en zes. Astralis, Excel, G2 Esports en Team Vitality delen op dit moment de vijfde plaats. Excel beleefde een weergaloos weekend. Dit kwam mede door twee roster wijzigingen in het team. Op support en jungle kwamen twee spelers over van hun Academy team. En deze twee spelers zijn spelers met een oranje lijntje. Markoon en Advienne zijn twee Nederlandse spelers die zich mochten bewijzen op het hoogste niveau. En dat deden ze. Vooral Markoon liet zich gelden in de games tegen G2 Esports en Team Vitality. Beide Nederlanders hadden een groot aandeel in beide overwinningen.

De derde Nederlander die in de LEC speelt heeft het een stuk lastiger. Schalke 04 hangt onderaan de ranglijst en verloor afgelopen weekend van Astralis. Echter wisten ze op een wonderbaarlijke manier te winnen van Fnatic wat op dit moment de derde plaats in handen heeft. Echter kunnen we deze winst toeschrijven aan het feit dat Fnatic te veel fouten maakten en niet hun voorsprong om konden zetten tot een winst. Helemaal onderaan de ranglijst vinden we SK Gaming wat slechts één keer wist te winnen tot nu toe. Maar we hebben eerder al een aantal miracle runs gezien. Kan SK Gaming dit ook nog bewerkstelligen in de tweede helft van de summer split?