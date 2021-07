Nintendo kondigt OLED model Switch aan

Geen Nintendo Switch Pro en ook niet aangekondigd via een Nintendo Direct, maar de Nintendo Switch krijgt een nieuw model met OLED! Lees hier alles over de nieuwe features van het apparaat.

Laten we beginnen met te vertellen dat de nieuwe Nintendo Switch OLED op 8 oktober zal verschijnen. Maar, welke features brengt het model met zich mee?

Design

De Nintendo Switch OLED krijgt een aangepast design. Alle edges op de dock zijn nu afgerond, dit ziet er een stuk meer futuristisch uit. De dock krijgt ook op de achterkant een iets beter klepje om je kabels te verbergen. De bezels in handheld worden rondom kleiner door het grotere scherm. Hij komt uit in een zwart/wit jasje, perfect voor bij een PS5/ Xbox Series S set-up. Ook de kickstand wordt breder, waardoor je Switch niet door de trein slingert als je een potje Mario Kart probeert te spelen op dat net iets te kleine treintafeltje. Maar, er is meer.

Scherm en geluid

Het OLED model krijgt één grote nieuwe feature: Een OLED scherm. Dit zorgt voor verbeterde kleurweergave met fantastisch hoge zwartwaarden. De kleuren komen hier door beter naar buiten, dit werd door Sony eerder toegepast op de Playstation Vita. Toen de Vita uit kwam, was OLED nog lang niet waar het nu is, dus laten we hopen op nog betere kleuren en scherpte.

Het scherm gaat ook van 6.2 inch naar 7 inch, zo kan je beter spelen in handheld, alleen of met vrienden. Je hoeft je ogen niet meer half dicht te knijpen om je vijanden te zien in een shooter game. Maar, er is nog meer!

Zo krijgt de Switch OLED ook een nieuwe audiodriver, die moet zorgen voor vollere en luidere audio. Maar, er is nog één ding.

WLAN

Heb jij nog een internetkabel rondzwerven en wordt jij volledig manisch van de WiFi issues die de Nintendo Switch heeft? Nou, het OLED model krijgt een WLAN poort. Dit betekend dat jij die rondzwervende kabel nu eindelijk in jouw Nintendo Switch kan pluggen. Dit zal zorgen voor een betere online ervaring met minder lag.

Wat krijgen we niet?

Velen hoopten op een splinternieuw Switch model, met verbeterde hardware, performance en nieuwe features. Dit is wat we niet kregen. De performance zal dus hetzelfde blijven, geen 60fps, 1440p of 4K. Het is eerder een aanpassing op de huidige Switch, dan een daadwerkelijk nieuw model. Dit zal sommigen teleurstellen, maar een nieuwe model als deze sluit niet uit dat er meer modellen zullen komen, wel dat we waarschijnlijk langer op zo’n model zullen moeten wachten.

Ook zijn er weinig voordelen voor de TV spelers. Op de WLAN poort en het meer futuristische design, houden TV spelers er weinig tot niks aan over. Dat is een gemis, want veel mensen spelen de Switch juist voor docked mode. Ook is er niks bekend over een verbetering op de Joy-Cons, heeft Nintendo het hele drift probleem gemist, of zijn ze gewoon echt fan van de Fast & Furious filmreeks?

Wat vind jij? Ga jij een Nintendo Switch OLED Model halen op 8 oktober? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!