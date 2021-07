LEC: Slecht weekend voor Misfits Gaming

De strijd om de eerste plek in de LEC summer split is net zo spannend als de strijd om de laatste plekken voor de play-offs. Vier teams staan op slechts één punt uit elkaar om de nummer één plek te bemachtigen voor de play-offs. Met G2 Esports dat nog op twee punten achter staat heb je nog zeker vijf teams goed in de race. Maar tevens moet G2 Esports een voorsprong van één en twee punten verdedigen om niet buiten de play-offs te vallen. Voor plek vijf en zes zijn er vier teams in de race om de laatste tickets te bemachtigen.

De LEC wordt steeds spannender en spannender. Waar we afgelopen jaren gewend waren aan de strijd tussen Fnatic en G2 Esports, zien we dit hele jaar al een strijd tussen praktisch elke team in de competitie. Vijf teams die strijden om de eerste plek met slechts twee punten verschil is een lust voor de fans. Fnatic heeft zich bovenaan de ranglijst gemeld naast Rogue. Rogue wist weliswaar de strijd om plek één te winnen van Misfits Gaming, maar moest zich weer gewonnen geven tegen G2 Esports. G2 Esports dat na een reeks verloren games, wist eindelijk weer eens beide games te winnen in een weekend. MAD Lions deed ook goede zaken en won afgelopen weekend van Schalke 04 en Excel.

Onderaan de lijst is de strijd om play-offs van de LEC te halen net zo spannend als de strijd aan de top van de ranglijst. G2 Esports staat nu vijfde met maar één punt voorsprong op Astralis en Team Vitality. Op twee punten afstand volgt Excel. Excel blijft met de twee Nederlanders Markoon en Advienne indruk maken tijdens de summer split. Tegen MAD Lions en Fnatic werd nipt verloren door twee kleine foutjes aan het einde van de games. Het is jammer voor Excel want merendeel van de tijd gingen ze gelijk op met deze twee krachtpatsers in Europa. Desondanks ziet het er voor Excel rooskleurig uit. Als ze dit spel doorzetten dan kunnen zij zomaar de zesde plek in play-offs pakken.