LEC: Vijf teams geplaatst voor de play-offs summer split

Met nog één week te gaan in de LEC summer split, zijn er al vijf teams die zich inmiddels hebben geplaatst voor de play-offs. Vorige week en afgelopen weekend kwamen de eerste teams over de streep en stelde ze hun plek in de play-offs veilig. Rogue, Fnatic, MAD Lions, Misfits Gaming en G2 Esports hebben zich allemaal geplaatst. Er is slechts nog één ticket naar de play-offs om te bemachtigen. Vier teams zijn hier nog voor in de race: Astralis, Excel, SK Gaming en Team Vitality. Schalke 04 is uitgeschakeld voor de play-offs en nemen komend weekend afscheid van de LEC.

Ondanks dat er vijf van de zes play-offs tickets al weggeven zijn, is de strijd in de top van de LEC nog niet gestreden. Tussen Rogue de huidige nummer één en G2 Esports die vijfde staat, zit slechts twee punten verschil. Het gevecht om de eindklassering ligt nog wagenwijd open. Hoe hoger je eindigt op de ranglijst hoe gunstiger de weg door play-offs eruit ziet. Met nog drie games te gaan telt elke game nog voor de resterende negen teams. De teams zijn ook zeer aan elkaar gewaagd. Zo zagen we vorige week Fnatic winnen van G2 Esports. Afgelopen weekend verloor Fnatic dan weer van Rogue. Rogue op hun beurt verloor zaterdag dan weer van MAD Lions.

Zo spannend als dat het nu is in de LEC is het al een tijd niet meer geweest. Waar we afgelopen jaren enkel de dominantie zagen van G2 Esports en Fnatic, zien we nu vijf teams die zeer aan elkaar gewaagd zijn. Maar ook onder deze vijf teams zien we vier teams die ook zeer gewaagd zijn aan elkaar. SK Gaming wist te winnen van Fnatic maar verloor van G2 Esports. Excel versloeg concurrent Team Vitality en Astralis wist een winst op te pakken tegen Schalke 04. Het gevecht om de laatste ticket naar play-offs is net zo spannend als de strijd aan de top. Twee teams staan op zes punten en twee teams staan op vijf punten. Elke game gaat extra zwaar tellen in de laatste week van de summer split.