LEC play-offs: Vrijdag Misfits Gaming tegen Rogue

Komend weekend gaan de LEC play-offs van de summer split van start. Na een weekje pauze gaan de zes overgebleven teams strijden om de titel en de drie tickets naar Worlds 2021. Met vijf teams die zeer gewaagd zijn aan elkaar kan het wel eens de spannendste play-offs race uit de geschiedenis worden in Europa. Vrijdag speelt de nummer één van de reguliere split Rogue tegen Misfits Gaming. Zaterdag speelt de nummer twee G2 Esports tegen MAD Lions en op zondag speelt de nummer vijf Fnatic tegen Team Vitality. De eerste twee games zijn in de upper bracket waar een verlies nog niet iets uitmaakt. De laatste game is alles of niets in de lower bracket.

Vrijdag begint de summer play-offs van de LEC met de eerste game uit de upper bracket: Misfits Gaming tegen Rogue. Misfits Gaming is één van de verrassingen van de summer split. Het team speelde ijzersterke games. Van de zes games die verloren gingen waren er vijf games die werden verloren van de teams uit de play-offs. Een enkele keer was Astralis de betere team. Tegen G2 Esports werd één keer verloren en tegen zowel MAD Lions als Rogue werden beide games verloren. Wellicht is dit de reden waarom Rogue als winnaar van de reguliere split voor Misfits Gaming heeft gekozen.

Rogue bouwde zich wederom een weg naar de top van de regulier split. In de LEC summer split wisten zij uiteindelijk de eerste plek veilig te stellen. Rogue wist enkel te verliezen van teams dat zich nu in de play-offs bevinden. Tegen Fnatic, MAD Lions en Team Vitality werd een enkele keer verloren. Tegen G2 Esports werd Rogue twee keer verslagen. Als nummer één van de regulier split had Rogue dus vrije keuze om hun tegenstander uit te kiezen. Gezien zij al twee keer hebben gewonnen van Misfits Gaming was de keuze snel gemaakt. Winnaar van deze game plaatst zich voor Worlds 2021 en neemt een plek in de halve finale.