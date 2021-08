Codemasters games nu speelbaar via EA Play

EA Play is de abonnementen dienst van Electronic Arts waarmee spelers op Playstation, PC en Xbox voor een vast bedrag per maand een hele waslijst aan games kunnen spelen. Deze lijst is nu iets uitgebreider dankzij de Codemasters overname.

Omdat Codemasters nu van EA is, en we tijdens EA Play Live dus ook de aankondiging zagen van GRID Legends, is de lijst van EA Play titels uitgebreid. Maar liefst 8 Codemasters racegames zijn toegevoegd aan de EA Play lijst waardoor je de volgende titels nu met je EA Play abonnement kunt spelen:

F1 2020

F1 2019

DiRT Rally 2.0

DiRT Rally

GRID

DIRT 5

DiRT 4

Project CARS (alleen op Playstation en PC)

Voor Xbox spelers met een Game Pass abonnement is dit natuurlijk nóg beter nieuws. Als Game Pass speler heb je vanaf vandaag 5 nieuwe Codemasters titels om mee te spelen zonder extra kosten. EA Play zit namelijk inbegrepen bij Xbox Game Pass. Aangezien F1 2019 en DIRT 5 al speelbaar waren via Game Pass, blijven de volgende titels over:

DIRT 4 GRID DIRT Rally 2.0 DIRT Rally F1 2020



Today is good. here is why pic.twitter.com/w7ZSUVPovE — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) August 10, 2021

Ga jij aan de slag met één of meerdere van de nieuwe toevoegingen op EA Play of Game Pass?