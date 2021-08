LEC play-offs: Rogue tegen MAD Lions halve finale

De eerste ronde van de LEC play-offs liggen al weer achter ons. We hebben zondag afscheid genomen van Team Vitality dat verloor na een spannende game tegen Fnatic. De eerste weekend van de play-offs was voor de fans meteen genieten. Zowel de game Rogue tegen Misfits Gaming als Fnatic tegen Team Vitality gingen door tot de silver scrapes(vijfde beslissende game). MAD Lions tegen G2 Esports werd beslist in vier games waarin de teams gelijk opgingen en G2 Esports er zelfs beter uit zag. Echter konden ze het niet om zetten in winst.

MAD Lions won in de eerste ronde van de LEC play-offs met 3-1 van G2 Esports. Hoewel de score wat groter was ten opzichte van de andere games, was de serie spannender dan de uitslag. G2 Esports was zelfs sterker in de eerste drie games maar wist slechts één game ervan te winnen. MAD Lions op match point gaf de series niet meer weg en plaatste zich voor de halve finale en Worlds 2021. Rogue en Misfits Gaming gingen de teams gelijk op. De twee teams die eerste helft van de summer split de regio domineerden, deelde klap na klap aan elkaar uit. In de vijfde en beslissende game was het uiteindelijk Rogue dat won door een geweldige solo prestatie van de jungler Inspired. Met een pentakill erbij plaatste Inspired en Rogue zich voor de halve finale en voor Worlds 2021.

Komende zaterdag wordt de eerste halve finale gespeeld van de LEC play-offs. Rogue en MAD Lions. In de spring split stonden ze in de eerste ronde tegen over elkaar en won MAD Lions. Daarna stonden ze ook in de finale tegen over elkaar die wederom werd gewonnen door MAD Lions. Rogue zal zeker wraak willen nemen voor de spring split in de komende halve finale. Met de competitie zo dicht op elkaar is het bijna lastig om een favoriet te kiezen. Maar als we afgaan op individuele prestaties dan heeft Rogue lichtelijk het voordeel met Inspired in hun jungle.