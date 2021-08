Saints Row Reboot verschijnt op 25 februari 2022

De langlopende Saints Row franchise maakt en terugkeer in 2022 op de nieuwe en vorige generatie door middel van een reboot. Een nieuwe cast, locatie, maar nog steeds hetzelfde recept voor een Saints Row titel.

Saints Row speelt zich af in Santo Ileso, een fictieve stad in het Zuidwesten van de Verenigde Staten. Als de baas van een nieuw startup bedrijf vorm je samen met Neenah, Kevin en Eli The Saints. Het gekozen expertiseveld voor het bedrijf: Criminaliteit. Het moge duidelijk zijn dat ook de reboot van de franchise zichzelf niet zo serieus neemt, maar eerlijk gezegd, willen we niets meer van een Saints Row game, toch?

Bouw je imperium op in de straten van Santo Ileso en neem het op tegen Los Panteros, The Idols en Marshall Defense Technologies. Je vecht letterlijk voor de heerschappij over de straten van de straten in dit wilde westen. Zoals gewend is het wederom een open-wereld game, waar je je eigen personage creëert, je eigen auto en je eigen crew samenstelt. Dit maal nog grootser uitgepakt dan tevoren, als we de persberichten mogen geloven.

Voor de goede orde sommen we hier nog even een aantal belangrijke kenmerken op: