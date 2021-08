LEC play-offs: Finale weekend voor de summer split

De LEC summer split zit er bijna op. Nog twee games om naar te kijken voor we een paar weken rust hebben en Worlds 2021 begint. Over Worlds 2021 gesproken, Worlds 2021 vind niet plaats in China maar in Europa! Dit omdat het voor Riot Games onmogelijk was om alle teams, personeel op tijd in China te krijgen en om ze door de quarantaine periode te slepen. China kent immers strenge Corona regels en die zijn dermate streng dat het voor de competitie niet goed is. Waar Worlds 2021 wordt gehouden in Europa is nog niet bekend. Maar voordat het zover is hebben we nog de finale weekend van de play-offs.

Zaterdag wordt de laatste halve finale gespeeld in de LEC play-offs van de summer split. Fnatic neemt het dan op tegen Rogue. Rogue werd vorige verrassend eenvoudig verslagen door de sterke MAD Lions. Met een snelle 3-0 werd Rogue naar de halve finale gestuurd. Rogue leek slechts op een schim van het team wat zo sterk was tijdens de reguliere split en de rest van play-offs. Was het een off-day? Of speelt er meer? Daarentegen speelde MAD Lions een ijzersterke serie. Het waren de eerste games die we van hun zagen waar ze zo goed speelden. Daarmee vragen we ons dan af, was dit hun peak performance of slechts een bijzonder goede dag?

Fnatic is zaterdag de tegenstander van Rogue. Zij wisten na een dramatische serie tegen G2 Esports, zich te plaatsen voor de halve finale. Daarmee stelde ze ook de derde ticket naar Worlds 2021 veilig. In de serie tegen G2 Esports liet Fnatic bij vlagen zien hoe sterk het team kan zijn. Met de slechte serie van Rogue, zou Fnatic hoop kunnen putten om hun zaterdag te verslaan en naar de finale van de LEC summer split te gaan. Zondag wacht die finale waarin MAD Lions wacht. Wie gaat er komend weekend met de titel vandoor? Zal het MAD Lions zijn en hun tweede titel pakken? Of wordt het Fnatic die eindelijk weer eens een titel pakt? Of zou het misschien Rogue zijn, dat hun eerste titel pakt?