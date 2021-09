Er komen vijf Final Fantasy games naar Playstation Now

Playstation Now is de abonnementen dienst van Sony waarmee je Playstation games speelt op Playstation 4, 5 of PC. Vanaf deze maand tot en met januari verschijnen er klassiek Final Fantasy titels op het platform.

Terwijl we geduldig wachten op meer informatie omtrent Final Fantasy 16 en 7 Remake Part 2 mogen Playstation Now spelers aan de slag met een aantal klassiekers. Vanaf dinsdag 7 september verschijnt de originele Final Fantasy 7 op Playstation Now. 5 Oktober is de Remaster van Final Fantasy 8 aan de beurt en in november Final Fantasy 9. De HD Remaster van zowel 10 als 10 deel 2, oftewel X en X-2 verschijnen 7 december en ten slotte XII, The Zodiac Age in januari.

✨ 𝒱𝐼𝐼, 𝒱𝐼𝐼𝐼, 𝐼𝒳, 𝒳, 𝒳-𝟤, 𝒳𝐼𝐼 ✨ Als je ♥ sneller gaat kloppen van het bovenstaande heeft PlayStation Now goed nieuws voor je: https://t.co/R66FPgDQQi pic.twitter.com/XP2SIAatpH — PlayStation NL (@PlayStationNL) September 6, 2021

Iedere maand dus een ‘nieuwe’ FF naar de abonnementendienst van Sony. Heeft dit een bepaald doel misschien? Tellen we hier mee af naar een release van FF16, 7 Remake 2? Waarschijnlijk niet. Al hopen we natuurlijk wel dat één van de twee aanstaande donderdag getoond gaan worden.

Aanstaande donderdag om 22:00 is dé Playstation Showcase aan de beurt. Het is geen State of Play, maar écht een Showcase. Waarschijnlijk dé grote show van Sony van dit jaar na een milde aanwezigheid met twee Director’s Cut aankondigingen en Horizon Forbidden West deze zomer. Wat verwacht jij te zien tijdens deze show?