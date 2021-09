Gratis proefversie F1 2021 en nieuw circuit toegevoegd

Xbox en Playstation spelers mogen vanaf vandaag aan de slag met een gratis proefversie voor de F1 2021 videogame. Vanaf vandaag is er ook een gloednieuw circuit speelbaar in het spel en doet de Aston Martin Safety Car mee.

Vandaag wordt er een gratis update uitgerold voor alle F1 2021 spelers. De update bevat Portimao voor de Portugese Grand Prix, de Aston Martin Safety Car en performance updates aan de bolides om de prestaties van het 2021 seizoen beter na te bootsen.

Portimao is het eerste circuit dat gratis na de release van de game wordt toegevoegd. In oktober kunnen spelers aan de slag op Imola en in november op het straten circuit van Jeddah. Ook het Formule 2 seizoen van 2021 wordt in november toegevoegd in de game.

‘We zijn erg blij dat we onze eerste gratis circuit en update beschikbaar maken voor onze spelers en te onthullen wat er de komende maanden nog wordt toegevoegd aan de game’, zegt Paul Jeal, F1® 2021 Senior Franchise Director bij Codemasters. ‘Onze spelers hebben laten weten hoe graag ze willen racen op de nieuwe circuits uit het 2021-seizoen. Jeddah is een belangrijke toevoeging aan de game omdat dit circuit zijn debut maakt in december in het echte F1®-seizoen.’

Probeer ‘m gratis!

Een proefversie in de digitale winkelketen van Xbox en Playstation is nu gratis te downloaden. Met deze proefversie kunnen spelers aan de slag met de opening van de Braking Point verhaalmodus, de Grand Prix van Monza en het openingsweekend van ‘Mijn Team’.

Ga jij aan de slag met de proefversie om te kijken of de game iets voor jou is? Dit is wat wij er van vonden!