Group Ironman nu speelbaar in Old School RuneScape

Het moment voor heel veel Old School RuneScape spelers is aangebroken. Group Ironman is nu speelbaar in de Old School variant van de populaire MMORPG. Het is een speltype waar spelers al zeker jaren naar uit hebben gekeken.

Technische redenen hebben de komst van Group Ironman tegengehouden, maar het moment is eindelijk daar. Na het succes van Ironman, Hardcore Ironman en Ultimate Ironman is er nu ook de mogelijkheid om als groepje aan de slag te gaan als Ironman. Maar wat betekent dit precies?

Middels Group Iroman kunnen spelers in groepjes van twee tot vijf in een team samenspelen. Als Ironman sta je er in principe helemaal alleen voor in de MMORPG. Je mag niet ruilen met andere spelers en je kunt geen Grand Exchange gebruiken. Je kunt ook geen spullen van andere spelers oprapen. Als Group Ironman kun je wel met spelers binnen jouw groepje ruilen. Jullie hebben zelfs een gedeelde bank voor opslag van spullen. Je hoeft dus niet alles zelf meer te doen, maar je kunt nu dus rollen verdelen. Laat één speler bijvoorbeeld vissen en de ander smithen. Group Ironman bevat ook een nieuwe scorebord zodat teams met elkaar kunnen concurreren om de beste groep te worden.

Eerder dit jaar werd de mode officieel aangekondigd met een releasekader. Je kunt de officiële aankondiging inclusief video, hier terug kijken. Het gaat ongetwijfeld nu een stukje drukker zijn in de MMORPG van Jagex. Veel spelers hebben de afgelopen jaren een pauze ingelast terwijl ze hebben gewacht op Group Ironman. Ga jij er ook mee aan de slag? Bekijk hier de release trailer!

Als jij ook terug komt van een lange pauze, kun je Old School RuneScape zelfs in HD spelen op dit moment. Terwijl Jagex werkt aan een officiële HD variant, is er een fan-ontwikkelde HD client beschikbaar.