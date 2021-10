DICE reageert op feedback over Battlefield 2042 Beta

DICE heeft geluisterd naar de fans. Onlangs konden fans massaal aan de slag met de Open Beta voor Battlefield 2042. De Beta zat vol met technische foutjes, maar ook enkele fundamentele problemen.

DICE heeft uitgebreid de tijd genomen om te reageren op veel kritiekpunten en voert nog vóór de lancering van Battlefield 2042 een aantal aanpassingen door. Zo zijn er bij de lancering van de game 8 in plaats van 4 tanks tegelijk actief op maps zoals Orbital. Er wordt ook nauwkeurig gekeken naar manieren om vijandelijke spelers te onderscheiden van teamgenoten. Belichting en aanduiding gaan hier bij helpen.

Er werden veel vragen gesteld rondom het class-systeem dat volledig verdwijnt met Battlefield 2042. Het nieuwe systeem met specialisten geeft spelers complete vrijheid in het kiezen van gadgets en wapens. Een sniper en een raketwerper, of repair torch? Het kan. Veel spelers zijn bang dat het samenspel met je team daardoor minder wordt. Je weet immers niet meer wie er extra munitie mee heeft genomen. DICE gaf aan dat in de Beta iedereen meteen de beschikking had over een breed scala aan gadgets. Wanneer je begint met de volledige game heb je alleen maar verbanddozen, munitie-dozen, een repair torch en een anti-tank raket om uit te kiezen. Hierdoor merk je in het begin al de essentie van teamplay en blijf je hopelijk ook deze gadgets gebruiken op hoger level, als je ook andere gadgets vrij hebt gespeeld.

Een grote ergernis bij mij persoonlijk was de manier waarop de game speelde met een controller. Het voelde erg ongemakkelijk en gewoon niet fijn aan. Aim Assist voor controllers was niet aanwezig. Ook dit wordt aangepast. DICE heeft meer controller configuratie opties toegevoegd en de Aim Assist zodanig ingesteld dat deze weer overeenkomt met voorgaande Battlefield games op console.

Heel veel puntjes en meer waar we kritiek op hadden wordt aangepakt. Er blijven nog een aantal puntjes over, maar hopelijk worden deze ook goed onder de loep genomen tijdens de lanceerperiode. Benieuwd naar onze mening over de Beta? Lees deze hier!