RuneScape: The First 20 Years is nu verkrijgbaar!

Dark Horse en Jagex hebben de handen ineen geslagen om een boek over de geschiedenis van RuneScape te publiceren. Je hebt het misschien al eens eerder voorbij zien komen. 16 maart deelde we dit nieuws al op onze website.

RuneScape: The First 20 Years, zoals de titel zegt gaat over de eerste 20 jaar van RuneScape. Het dikke boekwerk zit vol met ingekleurde illustraties. Het geeft spelers een exclusieve blik achter de schermen van deze misschien wel langst lopende en nog steeds erg succesvolle MMORPG. RuneScape werd voor het eerst speelbaar in 2001. Ondertussen zijn we 20 jaar verder en hebben 20 jaar aan verhalen en geschiedenis die met een diepere blik worden vertoond in het boek dat zich strekt over 224 pagina’s.

Niet alleen honderden illustraties die de geschiedenis van 20 jaar RuneScape uitbeeld, maar ook exclusieve interviews met ontwerpers en ontwikkelaars, vertelt het boek de lezer meer over zowel RuneScape als Old School RuneScape. De inmiddels nog populairdere variant van de MMORPG wordt zeker niet overgeslagen. Om je alvast een beeld te geven over het boek, zijn dit de hoofdstukken waar schrijver, Alex Calvin, de lezer mee naar toe neemt:

RuneScape: The First 20 years

The Birth of RuneScape Wat gaat hier zoal in voorkomen? De broers Gower? DeviousMUD (voorloper van RuneScape)?

The Age of Discovery De verandering van RuneScape Classic naar RuneScape 2, naar RuneScape HD, Voice-Acting en verder?

RuneScape IRL De komst van RuneFest en andere evenementen?

Evolve or Go Home Evolution of Combat? RuneScape 3, de nieuwe RuneScape client en Mobile?

Old School Cool Dit kan niet anders dan gaan over de geboorte van Old School RuneScape!

The Sixth Age of RuneScape Sinds de The World Wakes Quest verkeert RuneScape in het zesde tijdperk. Na meer dan 10 jaar rust en vrede hebben de goden opeens veel meer invloed op Gielinor. Gaat dit hoofdstuk over de fundamentele veranderingen van de ingang van de Sixth Age en de lore sneltrein waarin de game zich sindsdien in verkeert?

ten slotte: The Next 20 Years Krijgen we een glimp van wat er komen gaat? Een exclusieve preview op wat Jagex voor ogen heeft voor de RuneScape franchise? Wil je al een kleine hint over de toekomst van RuneScape? Eerder dit jaar spraken wij met de ontwikkelaars en vroegen we wat de toekomst te bieden had. Lees het hier terug!



“De 20e verjaardag van RuneScape benadrukt dat er iets magisch is aan de wereld, de gameplay, de spelers en de mensen die het tot leven brengen.” verteld Phil Mansell, Ceo van Jagex “‘RuneScape: The First 20 Years’ is het verhaal van die magie. Samen met Dark Horse Books en auteur Alex Calvin hebben we herinneringen, avonturen, verhalen en vriendschappen vastgelegd en vertellen we hoe RuneScape en Old School RuneScape de games werden die ze vandaag de dag zijn.” “RuneScape’s wereld, genaamd Gielinor, heeft een rijke geschiedenis, personages en lore. Deze wereld wordt bewoond door een ongelooflijke community die samen met iedereen bij Jagex herinneringen hebben gedeeld van de afgelopen twee decennia. Dit boek is voor iedere inwoner van onze gedeelde wereld”

RuneScape: The First 20 years is nu verkrijgbaar in boekwinkels, stripwinkels en online voor een adviesprijs van €39,99. Voor ons in Nederland moet je voorlopig bij Amazon zijn.

Twintig jaar!

Jagex viert dit jaar het twintigjarige bestaan van de MMORPG. Dit gaat gepaard met verschillende in-game evenementen, updates, maar ook real-life goodies! Waaronder dus ook dit boek, maar ook een pin met daarop Tutorial Island en Kasteel Lumbridge, ontworpen door AngelScape en nog veel meer.