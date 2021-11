De Sims 4 komt met drie nieuwe kits!

Eerder lieten we jullie weten dat De Sims 4 met iets nieuws kwam, namelijk kits! Dit zijn kleine uitbreidingen voor je spel met gameplay aanpassingen of extra goodies voor huis of je Sims. We konden al genieten van de Alles aan Kant Kit waar je Sims moest leren stofzuigen en je huis bij moest houden, of de huisstijl kits Landelijke keuken Kit, Binnenplaats Kit en de Industriële Loft Kit. Tot slot was er dan nog de stijl kit voor je Sims, de Retro Outfit Kit. Nu mogen we genieten van drie hele nieuwe kits!

Zo kan je je Sims in de Sims 4 nu kleden met de Fashion Street Kit. Zo geef je je Sims street stijl voor days! De kit is geïnspireerd door de influence van Mumbai met de prachtige kleuren, silhouetten en patronen op de stoffen. Dit maakt dat je Sims er altijd piekfijn uit ziet en altijd in de schijnwerpers staat. Ook is dit een leuke kit om wat meer diversiteit te brengen in je game play waar je misschien eerst wat diepte mistte. Zo kan je prachtige henna dragen, glinsterende sierraden showen en in hippe kleren paraderen.

Maar misschien is de Incheon Style Kit meer voor je (of gewoon allebei natuurlijk). Geïnspireerd door de fashion in Seoul, en zoals de Sims 4 het zelf noemt; de iconische vliegveldmode. Het staat bekend om de trendy look, scherpe en strakke outfits en hyper modern. Denk vooral minimalistisch, geen poespas voor jouw Sims. Je bent hip, je bent cool… jij bent gelikte fashion. Maar niet in felle kleuren, denk gedempt.

Tot slot één van mijn nieuwe favoriete kits, de Prachtige Planten Kit! Heb jij je eigen huis vol staan met planten en miste je dit in je game? Wees dan niet langer getreurd of op zoek naar CC. Of juist wanneer je droomt van planten in het echte leven maar je groene vingers kleuren eerder zwart en sterven al je plantjes. Deze Sims 4 kit zorgt dat je huisje floreert met alle nieuwe flora! Mooie potten, grote en kleine planten en unieke plekken waar je planten kan hebben. Deze kit laat je huis tot leven komen. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor prachtige planten rond je kozijnen of kan je kleine minuscule plantjes overal kwijt op ieder mogelijk hoekje. Ik ga in ieder geval helemaal los!

Al deze kits zijn altijd verkrijgbaar voor maar €4,99. Kleine prijsjes voor leuke kleine tweaks in je game play. De Sims blijft maar uitbreiden en groeien! Zorg dat je het basisspel hebt en ga aan de slag! Tevens kan je het basisspel nu voor vette kortingen krijgen.