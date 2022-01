Review: Rainbow Six Extraction

Rainbow Six Siege staat al jaren in de top van de E-Sports en is nog steeds een veel gespeelde en frequent geüpdatete first-person shooter. Rainbow Six Extraction begon als experiment, maar is nu toch echt een full fledged game geworden. Draagt het toffe concept de game naar hetzelfde niveau als Siege? Of is het nog een hertje met zwakke benen?

Rainbow Six Quarantine werd in 2019 aangekondigd onder die naam. En alhoewel 2019 lijkt alsof het gister was, is de naam middels veranderd naar Rainbow Six Extraction. Het concept van de game werd daarvoor, in 2018, al getest tijdens het Outbreak Event in Rainbow Six Siege. Dit evenement was best een succes en veel spelers bedelde dan ook voor een blijvende game mode met dit concept. Nou, die game is er nu! Kleine spoiler, het concept is ook erg gaaf, alleen is de uitwerking nog niet helemaal wat het zou kunnen zijn. Ubisoft brengt de game uit met een eerlijke prijs van 40-45 Euro. Tevens is de game ook vanaf dag 1 beschikbaar op Xbox Game Pass, wat voor een co-op game alleen maar kan zorgen voor een gezondere community.

Anders dan gewend

Wat je waarschijnlijk gewend bent van zombie shooters, is het eeuwig rennen, knallen en meer rennen. Extraction moet een uniekere take zijn op dit soort games, raar genoeg is het dat ook! Mensen die Siege gespeeld hebben, zullen ook direct weten wat hen te doen staat in een game die ‘Rainbow Six’ in de eerste naam draagt, namelijk tactisch spelen! De eerste fout die onze redactie maakte bij het opstarten van de game, is om zonder enige tactiek maar voor die objectives te gaan, maar na een aantal potjes kwamen we erachter dat je deze game wel echt op de Siege manier aan moet pakken.

Je krijgt namelijk meerdere gebieden om objectives in te spelen, dit zijn allemaal sectoren die geïnfecteerd zijn en waar actie ondernomen moet worden. Je krijgt ieder potje 3 objectives die je moet spelen. Heb je een objective voltooid? Ren naar de Airlock en op naar de volgende ruimte met weer een nieuw doel. Deze objectives zijn leuk om in ieder geval een paar keer doorheen te spelen. Wanneer je alle objectives gespeeld hebt, ga je voor de extractie bij de extraction points. Maar, je kan ten alle tijden extracten, dus gebruik dit tactisch.

Zijn bijvoorbeeld 2 van de 3 teammates M.I.A., dan is het een sterke tactiek om te extracten, zo krijg je namelijk toch nog experience points en zo boek je in ieder geval vooruitgang!

De game wordt in ieder geval pas echt leuk als je deze speelt zoals hij bedoelt is en wanneer je leert wat goede tactieken zijn. Het is nog steeds niet als spelen tegen online mensen, waar het element van verrassing ieder potje anders maakt, maar tactisch spelen helpt wel zeker met het toffer maken van het concept dat de game in je gezicht probeert te duwen!

Je kan in een gebied direct voor de objective gaan, maar het is vaak beter om alle, of zoveel mogelijk Chimera Nests weg te halen, het gebied te exploreren en meer overzicht te krijgen over waar je aan toe bent in de ruimte waarin je speelt. Ook is stil zijn een stuk effectiever bij veel objectives.

Roguelite?

Progressie in Extraction laat duidelijk de twee zijdes van de munt zien in dit concept. Elke operator heeft zijn of haar eigen level met eigen perks. Buiten dat heb je overkoepelende progressie, in de vorm van ‘Studies’. Maar, wanneer je de game niet tactisch speelt en dus objectives failed zonder te extracten, krijg je dus ook geen XP-punten. Dit is waar voor sommige mensen de progressie een beetje kan frustreren. De game lijkt hierdoor een beetje op een roguelite, waar je iedere ronde wel progressie krijgt als je het goed doet, maar als je faalt je overblijft met niks en weer overnieuw moet beginnen.

Dat zou op zich niet erg moeten zijn, als het concept zo is uitgewerkt dat het interessant blijft, maar door het missen van een boel potentiële frisse objectives, wordt de game al snel repetitief.

Wanneer de progressie wel in je voordeel werkt, dan werkt het wel echt goed en steady. Je speelt zo nieuwe gadgets, operators en andere mogelijkheden vrij.

Missing in action

Wanneer je operator veel schade oploopt, dan is deze tijdelijk niet beschikbaar, als een voetballer met kortdurige blessure. Maar, gaat een operator ‘dood’, dan wordt deze bestempeld als ‘Missing in Action’. In je volgende set aan missies ga je dus proberen deze operator terug te krijgen van de Chimera. Dit is een erg frustrerend event waar 1 speler aan een arm van de operator trekt, terwijl de andere op een soort bewegende tumoren schiet, voordat deze de operator terug in het virus trekken. Het concept van deze missies is best prima, maar de executie is repetitief en vervelend.

Iedere ronde wordt gespeeld met 3 operators. In tegenstelling tot de gelijke verdeling in krachten in Siege, ben je sterk onderbemand in Extraction. Extra voorzichtigheid is dus nog meer geboden in deze tactische zombie shooter. Lukt dit niet en gaat er een teamlid verloren? Dan kun je deze speler altijd nog ‘redden’ door hun door kipnuggets omsingelde lichaam naar een extractiepunt te tillen. Hierdoor is de penalty die zij krijgen aan het einde van de ronde iets milder.

Operators en wapens

Siege fans zullen het tof vinden om te zien dat veel oude bekende operators natuurlijk in deze game te vinden zijn. Een aantal krijg je al direct op het begin, de rest speel je vrij met je Study levels. Alle operators zijn te levelen en krijgen daardoor meer opties en worden veelzijdiger in gebruik. De Siege gadgets van deze operators passen dan ook perfect bij een concept als dit. Een aantal gadgets zijn aangepast waar nodig, zodat ze net wat beter passen.

Door deze unieke operator gadgets ga je ook nadenken over welke operators je het beste in wilt zetten. Zo is Alibi handig bij objectives waar je monsters stealthy moet benaderen, jouw hologram kan de Chimera afleiden, zodat jij voor de sneak attack kan gaan. Ook kan zij monsters de verkeerde richting op sturen!

Retestrak design

Rainbow Six Extraction ziet er op grafisch gebied erg goed uit, het lijkt wel een daadwerkelijke PS5 upgrade voor Siege op dat gebied. Ook de menu’s zijn strak en overzichtelijk en de designs die overal terugkomen zijn consistent en geven je echt wel meer immersie tegenover het concept.

Leuker met vrienden

Extraction is een game die veel leuker speelt met vrienden of bekenden. Je kan zo echt tactisch plannen. Het is namelijk zo, dat solo spelen met vreemden er soms voor kan zorgen dat het een chaotische zooi wordt. Buiten dat spelen veel spelers voor het doel om zo snel mogelijk hun XP te verhogen, dus zij extracten bij de eerst mogelijke optie als een soort farming tactiek. Als jij de game gewoon lekker wilt spelen zoals bedoelt, dan is dat nogal frustrerend.

Geen samenhang

Wat ook mist bij Extraction, is een samenhang qua verhaal en een verhaaltechnisch doel om naartoe te werken. Meer context voor de gebieden, meer dialoog en een daadwerkelijk doorlopend verhaal had veel meer immersie aan de Rainbow Six lore kunnen geven. Tevens hadden operators zo nog meer leven gekregen, in plaats van Ash die duidelijk Ubisoft’s favoriet is. De game voelt nu vaak doelloos en harteloos aan.

Je speelt in één van de op dit moment 4 speelbare regio’s met hun onderliggende levels. Hierin krijg je steeds 3 willekeurige opdrachten toegedeeld in 3 afzonderlijke ruimten per level. Ieder nieuw afgesloten gebied (vandaar de airlocks) is moeilijker dan de voorgaande. Na een handjevol sessies heb je eigenlijk alles wel al gezien op het gebied van gameplay variatie. Zoals eerder aangegeven mis je dus die element of surprise van online matches uit Siege. Een Quick Play mode, zoals die er nu uit ziet is helemaal prima voor een uitdagende gameplay-loop. Maar toch mist er een soort Story-Mode waarin je organisch bekend raakt met de vele nieuwe elementen die worden geïntroduceerd in het Rainbow Six universum. Het voelt te zeer als een losstaande beefed-up DLC voor Siege zonder enige toelichting.

Verdict

Rainbow Six Extraction is zeer zeker geen slechte game, sterker nog, het is een erg tof concept dat met developer support misschien wel dichtbij Siege kan komen. Laten we hopen dat de ontwikkelaars frequente updates naar de game brengen en het concept niet aan de kant schuiven. Het mag nu dan wel een 7 zijn, maar het zou met wat moeite ook een 8 of 9 kunnen worden, of in ieder geval een game met een gezonde player base.

Voor Game Pass spelers kan ik de game zeker aanraden om eens één keer alle objectives te spelen, kom er zelf achter of dit concept jou wel of niet ligt en laat het ons weten op Facebook! Ik kan in ieder geval niet wachten om te zien wat de toekomst voor Extraction brengt!

Rainbow Six Extraction mist een bepaalde drive. Het is net niet roguelike genoeg om te strijden voor een eindpunt met minimale player-progression. Er is daarnaast ook geen drive om te spelen voor het overkoepelende verhaal, want die is er eigenlijk niet. De roulerende objectives in Quick Play zijn een prima extra, maar een hard-sell als kern en enige mode. Kijkend naar het Outbreak evenement van Siege waarin we een handjevol missies speelde door toffe locaties met een daadwerkelijk rode draad, althans meer dan hier. Vijf maal een M.I.A. operator uit een kipnugget omhulsel trekken op hetzelfde dak van een gebouw in New York voegt niets toe aan vooruitgang in welke zin dan ook.

Desalniettemin is Rainbow Six Extraction een unieke en tot nu toe nog vermakelijke take op de co-op zombie shooter. Ik denk alleen dat deze game een sterke post-launch roadmap nodig heeft om interessant te blijven voor spelers die dagelijks terugkeren voor hun Zombie-Rainbow fix. Daarnaast heeft het unieke en handcrafted content nodig om het Outbreak evenement te evenaren.