Wat we hopen te zien in Horizon: Forbidden West

Binnenkort is het zover: de release van Horizon Forbidden West. Nu wij net weer een paar tientallen uren in Horizon: Zero Dawn hebben zitten, is het ons een stuk duidelijker geworden wat wij willen zien van Forbidden West.

In de trailer werd duidelijk dat Aloy inmiddels een stuk ouder is. 26 jaar ouder om precies te zijn. Het is nu duizend jaar geleden dat de old ones, die we soms zagen in de eerste Horizon game, zijn vergaan.

Gezien het verhaal zich verder gaat ontwikkelen, Aloy wat verder is en de aankomende Horizon game zich lijkt te gaan richten op meer variatie, meer diepte en meer nieuwe gameplay elementen hopen wij vooral op:

Betere combat

De combat in Horizon: Zero Dawn was vrij simpel. Hoewel er zeker wat variatie was in weapon types, en de DLC al wat meer toevoegde, bleef de combat eigenlijk niet zo heel bijzonder. De dodge mechanics waren niet geweldig, de invulnerability windows waren zo nu en dan flink moeilijk om door te krijgen, en waren soms dan weer veel te groot, en er ontbrak een parry optie. Wij hopen dan ook vooral meer melee type weapons te zien. In Zero Dawn moest Aloy het redden met haar speer. Deze kon in de DLC uiteindelijk een upgrade krijgen, maar op dat moment was je al door het grootste deel van de game heen. Daarnaast zou het interessant zijn om verschillende upgrade mogelijkheden te krijgen. In Zero Dawn brachten upgrades vaak enkel een damage boost mee. Het zou leuk zijn om te experimenteren met verschillende attributes, abilities, en status effects.

In de trailers krijgen we al een betere blik op wat een combo systeem lijkt te zijn. De combat ziet er vloeiender uit en er lijken meer verschillende moves beschikbaar te zijn. Al met al zal dit er misschien voor zorgen dat melee combat wat meer effectief gaat worden.

Betere difficulty levels

In ons Dark-Souls tijdperk komt de moeilijkheidsgraad van een game al snel ter discussie te staan. Hoewel er aan de ene kant van de discussie mensen schreeuwen dat elke game een easy-mode moet hebben, lijken veel mensen zich gehecht te hebben aan games die wat uitdagender zijn. Horizon: Zero Dawn was eigenlijk helemaal niet uitdagend. De difficulty modes deden vrij weinig aan het aantal enemies dat op je af kwamen, veranderde niets aan aanvalspatronen en deed eigenlijk niets anders dan wat spikes in health en damage. Het was dus wel zeker zo dat de game op een hogere difficulty spelen moeilijker was, maar niet per se uitdagender. Je kon enkel wat minder hits hebben. Wie goed voorbereid op pad ging en flink wat potions bij zich had, overwon toch elk gevecht wel weer.

Meer overrides

Dit spreekt misschien wel voor zich. Met wat lijkt op meer verschil in gebieden, de mogelijkheid ons onder water te bewegen en meer variatie in vijandige machines, hopen wij ook van die mogelijkheden gebruik te maken. Zero Dawn was daarin vrij gelimiteerd. De mogelijkheid om bijvoorbeeld Glinthaws te overriden en te vliegen was er niet. De mogelijkheden die je had met overriden machines waren daarom vrij eentonig. Wij gebruikten de mounts dan ook niet zo veel. Het was steeds makkelijker om te lopen, zo nu en dan wat medicinal herb op te rapen en verder te verkennen, dan het was om steeds een machine te overriden of naar je toe te fluiten. Want uiteindelijk deden ook de level up perks die het mogelijk maken te looten vanaf een mount, en het naar je toe fluiten van een mount ons niet zo veel.

Verschil in fights

Dit lijkt voor een groot deel opgelost te gaan worden door het feit dat enemies nu ook gebruik maken van overrides. Het probleem in de eerste Horizon game was dat vaak dezelfde loop zich herhaalde. Je spot een groep machines, schakelt de Watchers uit, en gaat over naar de onderdelen van de grotere machines in de kudde. Wij hopen een verbeterde AI te zien. Vooral bij de Watchers zelf.

Wat hopen jullie te zien in de aankomende Horizon game? Laat ons in de reacties vooral weten wat je hoopt te zien en of je de game op release in huis haalt!