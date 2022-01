EA werkt aan 3 nieuwe Star Wars games

Disney en EA kondigen aan samen te werken aan drie Star Wars games. Eentje betreft het vervolg op de veelgeliefde Jedi Fallen Order titel van Respawn Entertainment. Verder zijn er een FPS en een Strategy game in ontwikkeling.

Respawn Entertainment is verantwoordelijk voor eigenlijk alle de de titels. Eén van de games is het vervolg op Jedi Fallen Order. We wisten eigenlijk al dat er een vervolg op komst is, maar een officiële bevestiging klinkt goed. Daarnaast is Resapwn Entertainment ook bezig met een First Person Shooter in het Star Wars universum. Hier zijn verder nog geen details over bekend gemaakt. Zien we mogelijk een verbetering van de Battlefront games in handen van Respawn? We gaan het zien. Tot slot produceert Respawn ook de strategie game, maar ontwikkelen ze ‘m niet zelf. De ontwikkeling ligt in handen van Bit Reactor. Bit Reactor is een studio die werd gevormd door enkele veteranen van Firaxis, bekend van de Xcom titels.

“We are excited to continue working with the superbly talented teams at Respawn,” verteld Douglas Reilly, VP, Lucasfilm Games. “They have demonstrated excellence in telling epic Star Wars stories along with best-in-class gameplay across different genres and we are looking forward to bringing more amazing experiences to the galaxy far, far away.”

Vince Zampella, oprichter van Respawn Entertainent (en inmiddels baas over de Battlefield franchise) overziet de nieuwe fase in de relatie tussen EA en Star Wars. Het is een nieuwe fase waarin EA geen monopolie meer heeft op de Locasfilm IP als het gaat over games. We hebben ondertussen al geleerd dat onder andere Ubisoft ook al werkt aan een game binnen de populaire franchise.