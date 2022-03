Ghostbusters krijgt asymmetrische multiplayer game

Ontwikkelaar Illfonic haalt het witte doek van hun nieuwe creatie af. Ghostbusters Spirits Unleashed is een gloednieuwe asymmetrische 4-tegen-1 multiplayer titel. Later in 2022 verschijnt de game voor PC en consoles.

Een Ghostbusters jasje voor de nieuwe asymmetrische multiplayer game van de Illfonic. De makers van Friday the 13th: The Game en Predator: Hunting Grounds. Een mild succes en een flop. Weet Illfonic de asymmetrische multiplayer genre een nieuw leven in te blazen middels de eeuwenoude en veelgeliefde Ghostbusters franchise? Check hier beneden alvast de eerste trailer.

Het zou niet zomaar gaan om een 4-tegen-1 game met een Ghostbusters thema er op geplakt als we de eerste details mogen geloven. Ghostbusters Spirits Unleashed volgt de film canon en speelt zich af na de gebeurtenissen uit de 2021 fim, Afterlife.

In de getoonde trailer zien we op zijn minst vier speelbare spookjes. Illfonic belooft dat er meerdere speelbare velden zijn en dat er vrij te spelen spookjagers gereedschappen zijn die fans van de franchise nog nooit eerder hebben gezien.

Als jager is het jouw doel om de spook te vangen middels verschillende tools en het samenwerken met de 3 andere jagers. Als spook sta je er alleen voor, maar is jouw doel om de hele buurt te terroriseren voordat de jagers je hebben gevangen. Je kunt de jagers niet vermoorden, maar wel tijdelijk buiten werking stellen. Het is namelijk niet jouw doel als spook om de jagers uit te schakelen, maar om alle mensen bang te maken in de speelbare map. Als spook kun je je natuurlijk wel verzetten door de jagers onder te slijmen en te stunnen. Omdat je er alleen voor staat als spook heb je verschillende bonussen die de jagers aan de andere kant niet hebben. Zo kan je met je Ghost Vision door muren kijken om de locaties van de jagers te achterhalen.

Er is nog geen exacte release datum vastgesteld. De game verschijnt op PC, PlayStation 4 en 5 en Xbox One en Series X|S.