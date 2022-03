LEC play-offs match: G2 Esports tegen Fnatic

Na twee weken voorbereidingstijd is het dan eindelijk tijd voor de LEC spring play-offs. We hebben drie prachtige matches op het programma. Op vrijdagavond hebben we de match Misfits Gaming tegen Rogue, zaterdagavond G2 Esports tegen Fnatic en op zondagavond Team Vitality tegen Excel. Deze week blikken we vooruit naar deze drie matches. Met vandaag de match van zaterdag: G2 Esports tegen Fnatic.

It’s a tale old as time, G2 Esports tegen Fnatic, old kings vs new kings en nog zoveel meer benamingen. Jarenlang domineerde deze twee teams de competities in Europa. Vorig jaar was het voor het eerst dat zowel Fnatic als G2 Esports geen titel wisten te behalen. Fnatic beleefde een sterke spring split in de LEC. Met drie nieuwe spelers wist het team wel gelijk de synergie te vinden om winsten te pakken. Wunder, Razork en Humanoid kwamen vlekkeloos in het team samen met Upset en Hylissang. Maar de grote kracht op dit moment ligt wel op de botlane Upset speelt solide op zijn lane en Hylissang speelt een waanzinnige split. De drie nieuwelingen kwamen ook steeds beter opgang en met de best of 5 series in de play-offs is Fnatic wellicht de grootste favoriet.

Maar daar tegenover staat hun oude rivaal G2 Esports. Ook G2 Esports heeft drie nieuwe spelers. Brokenblade, Targamas en Flakked voegde zich bij de oudgediende caPs en Jankos. We zagen voornamelijk een schommelende G2 Esports in de LEC spring split. De ene week speelde ze super goed om vervolgens de week erna collectief te inten. Maar met Jankos en caPs in de gelederen en dat de play-offs matches on stage worden gespeeld, kunnen we een sterke G2 Esports verwachten. Jankos en caPs stijgen vaak boven zichzelf uit als ze on stage spelen in plaats van uit hun kantoor. De zogenoemde stagebuff kan wel eens de reden worden dat Fnatic van G2 Esports verliest. Desondanks heeft de verliezer van deze match nog recht op een herkansing in de loser’s bracket.