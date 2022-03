Game Captures nu ook te zien via PlayStation App

Screenshots en opnamen gemaakt via je PlayStation 5 zijn eindelijk zichtbaar via de PlayStation App. Via de app kun je ze vervolgens gemakkelijk delen, downloaden en uiteraard niet geheel onbelangrijk: bewonderen.

De feature schemerde enkele weken geleden al heel kort door voor geselecteerde gebruikers. Dit was dan ook een stille hint dat de feature op kort termijn uitgerold zou worden. Vandaag is die dag eindelijk aangebroken. Zodra je de optie aanzet, worden schermopnamen en screenshots van de afgelopen 2 weken automatisch geüpload naar de PlayStation App.

You can now share your PS5 game captures through PS App 📸 Details: https://t.co/3X4SQ2gsjs pic.twitter.com/1rhbvMg77o — PlayStation Europe (@PlayStationEU) March 24, 2022

Via de app heb je een snel overzicht van alle recente opnamen en screenshots. Vanuit hier kun je ze delen met je vrienden op PlayStation, maar ook met een gekoppeld social media account zoals Twitter of Discord. Je kunt de video’s en screenshots ook downloaden op je smartphone.

Op dit moment gaat het enkel om handgemaakte screenshots en videoclips. Screenshots en video’s die automatisch worden gemaakt met het behalen van een trofee worden niet geüpload naar de app. Het lijkt op dit moment ook niet met terugwerkende kracht te werken.

Gisteren werd er een nieuwe systeemupdate beschikbaar gesteld voor PlayStation 4 en PlayStation 5 spelers. De update maakt gesloten en open parties mogelijk en voegt spraakbesturing toe in testfase voor US en UK spelers. Sony deelde ook de eerste details over de aanstaande VRR optie voor PlayStation 5 in combinatie met HDMI 2.1 TV’s en Monitoren.