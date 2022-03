LEC play-offs match: Team Vitality tegen Excel

Na twee weken voorbereidingstijd is het dan eindelijk tijd voor de LEC spring play-offs. We hebben drie prachtige matches op het programma. Op vrijdagavond hebben we de match Misfits Gaming tegen Rogue, zaterdagavond G2 Esports tegen Fnatic en op zondagavond Team Vitality tegen Excel. Deze week blikken we vooruit naar deze drie matches. Met vandaag de match van zondag: Team Vitality tegen Excel.

De match van zondagavond is er één van levensbelang. Bij de matches van vrijdag en zaterdag hebben de teams nog een valnet wanneer ze de eerste match verliezen. Die luxe hebben Team Vitality en Excel niet. Verliezer van deze match ligt direct uit het toernooi. Winnaar van de match wacht de één van de verliezers van de andere twee games. Excel de nummer vijf van de LEC spring split wist eindelijk de play-offs te bereiken. Mede door de komst van Mikyx en Finn was het team instaat om genoeg winsten te behalen om zich te plaatsen voor de play-offs. We hebben Excel ook nog nooit in een best of 5 serie gezien. We zijn daarom zeer benieuwd wat dit team kan in een serie.

Team Vitality daarentegen zit vol met spelers die best of 5 series gewend zijn. Aan het begin van de LEC spring split werd Team Vitality bestempelt als de nieuwe super team van Europa. Met vier topspelers en een rookie moest Team Vitality de grote favoriet worden van de spring split. Maar na week één werd dit al een ware deceptie. De eerste super week werd er niks gewonnen. Daarna werd er wel wat games gewonnen maar bleven ze vooral van de ander top teams verliezen. Ze hebben nu twee weken de tijd gehad om aan hun synergie te werken, hopelijk voor hun fans zijn ze daardoor dichter bij elkaar gekomen. Kan Team Vitality alsnog die super team worden tijdens de play-offs?