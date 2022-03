LEC play-offs match: De losers bracket matches

Komend weekend gaan de play-offs van de LEC verder met de tweede ronde. Op vrijdag en zondag worden de matches in de losers bracket gespeeld. In deze bracket is het do or die. Verliezen betekent uitschakeling en tijd voor vakantie tot de summer split. Afgelopen weekend mocht Excel zijn koffers pakken. De match tegen Team Vitality was spannend tot het eind. Het was uiteindelijk Team Vitality die de winst pakte na een zware en lange strijd. Excel kan met trots terug kijken op een goede eerste keer in de play-offs.

Vrijdag speelt Team Vitality tegen G2 Esports. G2 Esports verloor afgelopen weekend van Fnatic met 3-1. In die match zagen we bij vlagen een goed spelende G2 maar toch waren er een wat zorgpuntjes. Zorgpuntjes waar team Vitality gebruik van kan maken. Zoals de botlane van G2 is zeer kwetsbaar met de twee rookies. Daarentegen is Team Vitality nog steeds geen team en vertrouwd het voornamelijk op individuele krachten van de spelers. Hoe dan ook het wordt vrijdag een klapper in de LEC play-offs. De voormalige rivaliteit tussen Perkz en caPs op de midlane is terug. Daarnaast waren ze ook oude teammaten en ziet Perkz ook zijn oude teammaat Jankos terug op de Rift. Hopelijk zien we een heerlijke 1 tegen 1 strijd op de midlane tussen deze twee geweldige midlaners.

Winnaar van deze match neemt het zondag op tegen Misfits Gaming. Misfits Gaming verloor afgelopen weekend van Rogue in de LEC play-offs. Misfits Gaming kreeg een aardige tik te verwerken van Rogue. Rogue ontregelde Misfits Gaming direct vanaf het eerste moment. De match kwam al snel op een 2-0 score voor Rogue. In de derde game toonde Misfits Gaming nog een teken van leven en pakte de winst in game drie. In de vierde game echter gaf Rogue hun geen kansen meer en won Rogue vrij overtuigend van Misfits Gaming. Wie de tegenstander van Misfits zondag wordt, is nog even afwachten op de match van morgen.