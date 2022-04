LEC: play-offs match: De eerste halve finale

Zaterdagavond wordt de eerste halve finale gespeeld van de LEC play-offs. In de winners bracket staan Fnatic en Rogue tegen over elkaar. Winnaar plaatst zich voor de finale en de verliezer zal nog een halve finale moeten spelen in de losers bracket. De tegenstander van die halve finale is de winnaar van de match die zondag gespeeld wordt. Dat kan Team Vitality, G2 Esports of Misfits Gaming zijn. Maar voordat we daar zijn, kunnen we genieten van een spannende halve finale tussen Fnatic en Rogue.

Rogue plaatste zich vrijdag voor de LEC play-offs halve finale. Zij stonden tegenover Misfits Gaming. Rogue kwam goed voorbereid voor de dag aan deze match. In de eerste twee games liet Rogue niks van Misfits Gaming heel. Sterk en gedisciplineerd ontregelde Rogue elke poging van Misfits Gaming om iets te doen in de eerste twee games. In de derde game leek het erop of Rogue even de teugels liet vieren of dat ze iets aan het testen waren. Misfits Gaming maakte daar dankbaar gebruik van en won de derde game. Maar bij de vierde game viel het doek alsnog voor Misfits Gaming en won Rogue overtuigend de match. Voor Fnatic was het genieten. Rogue liet al veel zien van zijn strategieën, kan Rogue voor komend weekend met nieuwe strategieën komen?

De tweede halve finalist in de LEC play-offs is Fnatic. Ook Fnatic kwam ijzersterk voor de dag tegen G2 Esports. De eerste game werd gewonnen door Fnatic na een redelijk gelijk opgaande game waarin Fnatic uiteindelijk de volledige controle in had. De tweede game werd gewonnen dankzij een Fnatic’s eigen jungler Razork. Razork had het even niet op een rijtje en verzaakte elke kans in de game. Na deze domper voor Razork, rechtte Fnatic zijn rug en mede door de botlane en midlane van Fnatic werden de laatste twee games overtuigend gewonnen. Humanoid kreeg tot vier keer toe zijn LeBlanc en hoefde voor de halve finale niks prijs te geven over zijn champion pool. Ook Upset kon regelmatig dezelfde champion spelen. Voor Rogue viel er in de serie weinig informatie te achter halen over de strategieën van Fnatic.