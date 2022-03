Wat is er aan de hand met Abandoned?

Het is niet alleen stil, maar de stilte lijkt toe te nemen. Dit komt omdat eerder geplaatste tweets over de game ondertussen zijn verwijderd. De teaser app was ongeveer 6GB groot toen deze verscheen op de PlayStation 5. Fans werden teleurgesteld want het enige wat ze te zien kregen in de app was een teaser van enkele seconden die eerder al op Twitter werd geplaatst.

De rest van de app zou verder worden aangevuld, maar er waren nog wat technische obstakels waardoor het een en ander uitbleef. Waaronder een speelbare teaser. Tot op de dag van vandaag is deze nog steeds uitgebracht en is de teaser app nog steeds erg leeg.

previously tweeted a lie about the reason the trailer app was 6gb was because it actually contained way more footage but it just needed a small patch to fix a tech issue. After many months passed, all these tweets have been deleted. I don’t think that game ever existed.

— Lance McDonald (@manfightdragon) March 31, 2022