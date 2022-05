The Witcher 3: Wild Hunt – PS5/XSX upgrade komt eind dit jaar!

Het heeft even geduurd maar dan heb je ook wat, althans dat mogen we hopen.

Het is bijna tijd om je zilveren zwaard en potions weer af te stoffen, CD Project Red heeft namelijk zojuist aangekondigd dat de Next Gen versies voor de PlayStation 5 en Xbox Series X eind dit jaar beschikbaar zullen zijn. Precies op tijd voor de 7de verjaardag van The Witcher 3: Wild Hunt. Dit is echter verassend nieuws aangezien de next gen versie een tijdje terug opnieuw was uitgesteld waardoor CDPR zweerde dat de next gen iteraties niet in “development hell” verkeerde.

Let’s make this 7th anniversary even better, shall we? We’re delighted to share that the Next Gen version of The Witcher 3: Wild Hunt is planned to release in Q4 2022. See you on the Path, witchers! pic.twitter.com/2wQbxMP4zh — The Witcher (@witchergame) May 19, 2022

Welke veranderingen en verbeteringen de next gen versies allemaal bevatten is nog niet bekend maar het is aannemelijk dat de game een target van 4K en 60FPS zal proberen te halen. Verder wordt er een ray-tracing modus verwacht.

Met de Netflix show, de aankondiging van een 4de game en Gwent is The Witcher niet meer weg te denken en lijkt de serie populairder dan ooit te zijn.

Ga jij The Witcher 3: Wild Hunt nog eens keer spelen, of ben je ondertussen helemaal klaar met deze franchise?