MSI 2022 ronde twee van start met T1 tegen G2 Esports

Op dit moment staat de eerste game van de tweede groepsronde van MSI 2022 op het punt om te beginnen. G2 Esports opent de tweede ronde tegen T1. Later op de dag neemt G2 Esports het ook nog eens op tegen Royal Never Give Up. En dan hebben we gelijk de drie teams gehad die de eerste groepsronde hebben gedomineerd. Alle drie de teams wisten de volgende ronde te behalen zonder een game te verliezen. De ander drie teams die door zijn, waren de drie runner-ups van de groepen uit de eerste ronde.

G2 Esports domineerde in groep C van MSI 2022. Evil Geniuses was de enige die een beetje tegengas kon geven aan het team uit Europa. Order was voor beide teams simpel weg een paar maatjes te klein. In geen enkele game met Order kwam G2 of EG in de problemen. Daarentegen kwam G2 nooit in de problemen tegen EG. Eigenlijk zagen we niks verrassends uit groep C. Enige wat wel opviel is de sterkte van G2. Het lijkt erop dat G2 een goede voorbereiding heeft gehad in aanloop naar het toernooi. Of zal het enkel een verbeelding zijn omdat de tegenstand niet denderend sterk was?

In groep A domineerde T1 dat elke game won in die groep zonder al te veel moeite. Daarentegen stelde DetonatioN FocusMe uit de LJL teleur. Hierdoor kon de Vietnamese Saigon Buffalo Esports van profiteren. SBE verloor alleen van T1 maar wist wel alles te winnen van Team Aze en DetonatioN FocusMe. In groep B domineerde Royal Never Give Up. Ook zij versloegen hun tegenstanders met speelsgemak. De strijd in groep B van MSI 2022 was pas echt spannend eronder. PSG Talon en RED Kalunga waren beide in de race voor de tweede plek. Door een slippertje van Red Kalunga tegen fastplay Wildcats, was het uiteindelijk PSG Talon dat er vandoor ging met de tweede plek in groep B.