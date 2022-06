Sony lekt The Last of Us: Part 1 uren voor Summer Game Fest

Er gingen al veel geruchten rond dat er een remake van The Last of Us aan zou komen, zoals je gister kon lezen zou deze game in september uit moeten komen. Dit lijkt nu bevestigd door niemand minder dan de officiële PlayStation website.

De remake van The Last of Us krijgt de subtitel Part 1 en wordt een PlayStation 5 exclusive. De game is al te bestellen op de PlayStation Direct website en wordt gereleased op 2 September 2022. Verassend is dit wel aangezien er al werd gehint dat deze game tijden de Summer Game Fest (die later vandaag plaatsvind) aangekondigd zou worden. Iemand binnen PlayStation heeft dus een grote fout gemaakt.

De game krijgt een speciale Firefly Edition die exclusief via de website van PlayStation verkrijgbaar is. Deze versie zal de originele game bevatten met de Left Behind DLC chapter (deze zit ook in de normale editie). Verder krijg je met de special edition een limited editie SteelBook case en The Last of Us: American Dreams #1 tot #4 comic series met nieuwe cover arts, alsook een aantal unlocks die je vroeg in de game al vrij speelt. De website geeft enkele details over de vernieuwingen die de remake zal bevatten. Waaronder een complete overhaul van de gameplay, controls en een reeks aan accessibility opties. De game is een trouwe remake van het origineel en zal verbeterde exploratie en combat bevatten. De remake komt ook naar de PC, een releasedatum voor deze versie is nog niet bekend.

De game werd oorspronkelijk ontwikkeld door de Sony Service Group VASG en werd later overgenomen door Naughty Dog.

This remake of 2013’s The Last of Us was originally led by Sony’s service group, VASG, but later moved to Naughty Dog, as Bloomberg reported last April: https://t.co/c5gw8WuMVy — Jason Schreier (@jasonschreier) June 9, 2022

